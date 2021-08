Portugal é o 2.º país da UE com menos internamentos por milhão de habitantes

A vacinação avançada em Portugal pode não ter abrandado o ritmo de infeções por covid-19, mas está a fazer reduzir o número de internamentos destes doentes e, consequentemente, o número de vítimas mortais da pandemia. Portugal é mesmo o segundo país da União Europeia com menos internamentos de covid-19 por milhão de habitantes e o terceiro país europeu com menos admissões hospitalares relacionadas com o vírus. EUA registam um ritmo de internamentos 30 vezes maior que Portugal, mesmo com mais de metade da população com vacinação completa.

Até à semana passada, Portugal registava 8,6 novos internamentos semanais por milhão de habitantes, um número 10 vezes menor que o de Reino Unido e França e semelhante ao de Alemanha. Melhor no capítulo de internamentos hospitalares relacionados com a covid-19, só Noruega e Eslováquia.

Outros países com vacinação avançada, como Israel e Estados Unidos, são os que registam maiores números de novos internamentos por milhão de habitantes – ambos tiveram mais de 100 admissões em hospitais por milhão de pessoas na última semana.