Covid-19. Internados em cuidados intensivos são cada vez mais jovens

Portugal fechou o mês de janeiro com mais jovens de 30 anos internados em UCI do que com idosos acima dos 80. Os mais velhos continuam a ser a faixa etária que mais ocupa as unidades de enfermaria da covid-19, mas mesmo nestas o número de pessoas com menos de 30 anos triplicou.

O número de internados por covid-19 em Portugal mais do que duplicou em janeiro e a sua média de idades é cada vez mais jovem. No final de janeiro, 70% dos doentes hospitalizados em cuidados intensivos tinham menos de 70 anos e quase 15% tinham menos de 50. Ao mesmo tempo, os óbitos nestas faixas etárias mais do que duplicaram em relação a dezembro, num ritmo acima do que vinha sendo a sua taxa de letalidade noutros meses da pandemia.

No final do mês de janeiro, o número de doentes internados com covid-19 nos hospitais portugueses tinham mais do que duplicado ao relação ao mês anterior. De acordo com dados disponibilizados pela DGS à SÁBADO, o mesmo era de 6.869. Desses, 6.004 encontravam-se em unidades de cuidados continuados e 865 em unidades de cuidados intensivos.

Trata-se de um aumento superior a 140%, mais do que triplicou o número de internados que existiam no final do ano de 2020, a 30 de dezembro. Em internamento de enfermarias o aumento foi maior - superior a 150% -, enquanto que em UCI ficou-se pelos cerca de 80%, duplicando os internamentos que eram registados no mês anterior.