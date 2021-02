Vacinação de maiores de 80 testada no Norte e na região de Lisboa

O Ministério da Saúde atualizou o plano de vacinação para a covid-19 para incluir todas as pessoas com mais de 80 anos na lista dos primeiros grupos prioritários, mesmo que não tenham sido diagnosticadas com as "patologias de risco com desfecho fatal para a covid-19".

No entanto, o arranque dessa operação, previsto para esta semana, terá um efeito limitado e quase simbólico. Face à escassez de vacinas, só vão começar a ser imunizados os idosos que têm doenças e em alguns centros de saúde das regiões do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo, de forma a testar o modelo que será mais tarde alargado a todo o país.

De acordo com o Público, que cita o coordenador da "task force" do plano de vacinação, Francisco Ramos, as 340 mil pessoas maiores de 80 anos, que entraram na lista de prioritários após ser definido a nível europeu o objetivo de vacinar pelo menos 80% desta população até março de 2021, passam à frente das cerca dos 400 mil acima dos 50 anos com doenças de risco associadas, que já integravam inicialmente o plano.

Nesta nova fase, que se segue à primeira que incluiu os profissionais de saúde e os lares de idosos, a vacinação já vai envolver as unidades de cuidados de saúde primários, estando previsto que cada Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) tenha, pelo menos, um centro de vacinação.

Várias autarquias já estão a preparar a vacinação em larga escala. O mesmo jornal escreve que a Câmara de Lisboa prevê ter sete locais espalhados pela capital, que ainda estão a ser preparados, a autarquia de Gondomar vai disponibilizar o Pavilhão Multiusos da cidade e em Coimbra já está reservado também o Pavilhão Multidesportos Mário Mexia.

Também para esta semana, que começa a 1 de fevereiro, está previsto o arranque da vacinação dos bombeiros, das forças de segurança e também dos políticos escolhidos pelos diferentes órgãos de soberania, que acabaram também por ser incluídos na primeira fase de vacinação.

Na semana passada, o Governo definiu como objetivo até ao final de março ter 811 mil pessoas com a vacina completa contra a covid-19 e outras 520 mil pessoas já com a primeira toma recebida.