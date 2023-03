O estranho caso do deputado do Chega denunciado por violação

Tudo começou no Tik Tok de uma conspiracionista espanhola. No primeiro dia de março, Blanca Sisó, ou Blanca White nas redes sociais, que se apresenta como curadora quântica e psicóloga, afirmava num vídeo que tinha em sua posse “os áudios de uma portuguesa que diz que a sua filha menor de idade foi violada por um político”. Viria a divulgá-los no seu canal noutra rede social, o Telegram. O político a que se referia era Pedro Pessanha, deputado do Chega e líder da distrital de Lisboa. “Esta informação está nas mãos da polícia, que está a levar a cabo uma investigação”, acrescentou a espanhola. Era mentira que na altura existisse qualquer denúncia ou investigação, apurou a SÁBADO, mas não se pode dizer o mesmo hoje em dia. Os pais da alegada vítima, os mesmos que se queixaram a Sisó, afirmam já ter denunciado entretanto o parlamentar do Chega ao Ministério Público – num estranho caso que até já foi notícia na imprensa portuguesa.