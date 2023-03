Cascais sem seguro? Cidadã espera indemnização há meses

Era mais um chuvoso dia de dezembro. Isabel Santos conduzia em direção a Tires, Cascais, para deixar a mãe em casa. Chegada ao destino, aproximou o carro do passeio para a deixar mesmo à porta de casa – mal sabendo que a autarquia tinha retirado as tampas das sarjetas. “Quando dou por mim, só ouço o carro a partir-se todo por baixo”, afirmou a queixosa à SÁBADO. E sobre a câmara de Cascais, acrescentou: “O tempo ficou mau e decidiram tirar as tampas das sarjetas sem qualquer aviso.”