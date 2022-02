Violência doméstica. A impunidade dos agressores 'não contribui para que outras vítimas se manifestem'

Na data em que se celebra o Dia de São Valentim, um dos assuntos que marca a atualidade é a conduta violenta do ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho para com Liliana Almeida, uma das concorrentes do programa Big Brother, da TVI. As imagens divulgadas na passada sexta-feira, em que é possível ver Bruno de Carvalho a agarrar com força o pescoço da concorrente – com quem iniciou uma relação amorosa no decorrer da passagem pelo programa – e a proferir frases intimidatórias, estão na origem da denúncia por violência doméstica apresentada pela Comissão para a Igualdade de Género (CIG) ao Ministério Público.



Num comunicado divulgado no domingo, a CIG argumenta que "teve conhecimento de vídeos amplamente divulgados nas redes sociais que são retirados do programa televisivo Big Brother, em exibição pela TVI, onde se pode assistir ao comportamento ameaçador do concorrente Bruno de Carvalho para com a sua namorada, a concorrente Liliana Almeida chegando inclusive a agarrar o seu pescoço de forma indelicada e evidentemente desconfortável" e que, por esse motivo, endereçou "uma denúncia junto do Ministério Público sobre os factos acima relatados".



João Lázaro, presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) "condena todas as formas de violência", começa por dizer à SÁBADO a propósito deste caso mediático, preferindo sublinhar que o mais grave nesta situação "é a normalização dessa violência". "Se num programa existe um caso de violência, cabe às autoridades terem conhecimento e investigarem", diz, acrescentando que a tolerância destes comportamentos "por parte de quem tutela a divulgação [das imagens em causa] transmite a normalização desta forma de violência" e que isso "é contrário ao que deve ocorrer".