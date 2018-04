Arguido na Operação Lex e num processo do caso BPN, o presidente do Benfica viu o seu assessor jurídico, Paulo Gonçalves, a ser detido na Operação E-toupeira e a PJ continua a investigar o chamado caso dos E-mails.



As atenções estavam voltadas para as dezenas de buscas realizadas no âmbito da Operação Lex – que envolve, entre outros, o juiz desembargador Rui Rangel, a ex­-mulher e também magistrada Fátima Galante e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Mas ao mesmo tempo que, no passado dia 30 de Janeiro, uma equipa de inspectores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ) fazia buscas no estádio da Luz para procurar elementos que, de alguma forma, pudessem estar relacionados com o caso que tem Rui Rangel como figura central, um segundo grupo de investigadores do crime económico entrou discretamente nas instalações do Benfica para cumprir um novo mandado de busca e apreensão – mas relativo ao chamado caso dos emails.



Esta foi a segunda vez que os inspectores da Judiciária estiveram na SAD do Benfica para cumprir um mandado judicial no âmbito deste inquérito. Na primeira, a 19 de Outubro do ano passado, divulgada em exclusivo pela SÁBADO, o Ministério Público deixou no clube o mandado que justificava a acção judicial autorizada pela juíza de instrução criminal Margarida Gaspar. "Os factos sob investigação respeitam à suspeita da actuação de responsáveis do SLB-SAD que, em conluio com personalidades do mundo do futebol e da arbitragem, procurarão exercer pressão e influência junto de responsáveis da arbitragem e outras estruturas de decisão do futebol nacional, tendo em vista influir na nomeação e classificação de árbitros", lia-se no documento.



Ao que a SÁBADO apurou, nos meses seguintes, a investigação liderada pela procuradora-adjunta da 9ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, Andrea Marques, solicitou por escrito à Benfica SAD várias informações financeiras e contabilísticas relacionadas com as empresas que a sociedade anónima dirige e também com os serviços contratados a escritórios de advogados, como a Vieira de Almeida e Associados, sociedade que está a colaborar com o Benfica nas acções intentadas contra o Porto Canal e o assessor do FC Porto, Francisco J. Marques. Esta é, aliás, uma pista que tem sido muito explorada pelas autoridades: perceber até que ponto o dinheiro que saiu das contas do Benfica para advogados corresponde, efectivamente, a serviços jurídicos prestados ao clube ou aos seus dirigentes e não a terceiros, como árbitros e pessoas ligadas ao futebol.



Uma das suspeitas em causa é a de que um parecer jurídico que teve como destinatário final o antigo vice­-presidente do Conselho de Arbitragem, Ferreira Nunes, quando este quis candidatar-se a presidente da Associação de Futebol de Coimbra, possa ter sido pago pelo Benfica. Elaborado pelo actual consultor da sociedade Abreu Advogados, Ricardo Costa (antigo presidente da Comissão Disciplinar da Liga de Clubes e responsável pelo castigo a Hulk e Sapunaru no conhecido caso do "túnel da Luz"), o documento e a respectiva factura foram enviados primeiro para o advogado José Miguel Sampaio da Nora e depois reencaminhados para o email de Paulo Gonçalves. Em Outubro de 2017, contactado pela SÁBADO, Ferreira Nunes garantiu estar a pagar o parecer a prestações.



O certo é que, insatisfeitos com pelo menos duas das respostas que obtiveram da SAD benfiquista e dos seus representantes, os investigadores consideraram que apenas uma nova busca poderia permitir a obtenção dos documentos contabilísticos considerados necessários à investigação do processo-crime – como os relacionados com a contratação e pagamento a advogados. Decidiram então fazê-lo de forma muito discreta: a coberto das buscas que decorreram no âmbito da Operação Lex.

Questionado pela SÁBADO sobre o timing e o âmbito desta nova busca, o Benfica não respondeu às várias questões enviadas até ao fecho desta edição.



Contudo, foi o próprio advogado do Benfica, João Correia, que deixou a primeira pista sobre o motivo da realização das buscas ao estádio da Luz. No dia seguinte, 31 de Janeiro, confrontado pelos jornalistas com o alegado envolvimento de Luís Filipe Vieira na Operação Lex, João Correia fez uma declaração que pareceu enigmática e não fazer sentido tendo em conta o que se sabia sobre os motivos da investigação. "Sei que foram invadidas privacidades e garantias de alguns advogados. Quais advogados? O meu limite é este… Fiz requerimento a arguir a nulidade das buscas relativamente aos advogados. Onde foi a violação? No Benfica. Não estavam representados os advogados, não estava o mandado da juíza e entendo que aquela busca à correspondência dos advogados é nula e estão indiciados crimes de abuso de poder", disse à saída do Campus da Justiça.



Na verdade, sem que ninguém percebesse, João Correia estaria a referir-se à segunda busca conduzida discretamente pela Polícia Judiciária e que visava dados contabilísticos da relação entre Benfica e escritórios de advogados. No entanto, ao que a SÁBADO conseguiu apurar, o MP entendeu que, como não realizou qualquer apreensão de correspondência trocada entre o Benfica e os diferentes juristas contratados, não necessitava de autorização do Juiz de Instrução Criminal nem da presença de um representante da Ordem dos Advogados.



A reunião de estratégia

A investigação ao Benfica – que estará centrada no assessor jurídico da SAD, Paulo Gonçalves, que é também uma espécie de braço­-direito de Luís Filipe Vieira – esteve envolvida em polémica desde o início. A primeira situação ocorreu em Julho de 2017 quando os investigadores tinham tudo preparado para realizar uma operação de buscas e apreensão de documentos a cerca de 12 alvos. Entre eles estavam, por exemplo, as instalações do Benfica, o gabinete e a residência de Luís Filipe Vieira, bem como as casas de Paulo Gonçalves e Pedro Guerra. No entanto, na véspera da operação, o juiz do Tribunal de Instrução Criminal, Jorge Marques Antunes, não autorizou os respectivos mandatos.

Em Setembro, a SÁBADO revelou o fracasso da operação e também a ocorrência de uma reunião, com a presença do presidente do Benfica e do seu assessor jurídico, para definir o contra-ataque jurídico do clube à polémica instalada desde que Francisco J. Marques começou a divulgar o conteúdo dos emails do Benfica no Porto Canal. Nessa reunião, vários advogados que trabalham para o escritório Vieira de Almeida e Associados apresentaram os passos legais a seguir para o caso de ocorrerem buscas ao clube/SAD e aos respectivos dirigentes e quadros.



O documento em PowerPoint explicava mesmo quais eram os imperativos legais que as autoridades deviam seguir se quisessem apreender computadores e correspondência informática. Terá sido também nessa reunião que Paulo Gonçalves terá fornecido a todos os advogados presentes (mais de 10, com ligações à VdA, à Abreu Advogados e à Correia, Seara, Caldas, Simões e Associados) um conjunto de alegadas informações do MP sobre o estado do inquérito aberto semanas antes.

Questionado pela SÁBADO sobre estes factos, o Benfica não respondeu até ao fecho desta edição.



Sigilo violado

No mesmo dia em que a SÁBADO publicou a notícia das buscas fracassadas, o coordenador da investigação ao caso dos emails, Pedro Fonseca, assinou uma informação de serviço destinada à directora da UNCC, Saudade Nunes, a sugerir a abertura de uma investigação à quebra do sigilo da operação e à eventual prática de crimes de violação do segredo de justiça, violação e segredo por funcionário e de corrupção passiva para acto ilícito – o que acabou por acontecer, estando este novo processo a ser investigado pelo procurador adjunto Valter Alves, também da 9ª Secção do DIAP de Lisboa.



De acordo com essa informação, Pedro Fonseca deu conta de um alegado telefonema anónimo que terá dado a conhecer a existência de "um canal privilegiado ‘no Campus de Justiça’, por parte de responsáveis do Sport Lisboa e Benfica" que "não foi identificado pelo denunciante" através do qual "responsáveis daquele clube terão acedido a peças processuais do inquérito" conhecido como caso dos emails e que "terão sido transmitidas já a uma ou mais sociedades de advogados com as quais o clube em apreço manterá uma relação contratual atinente à prestação de serviços jurídicos". Nesse documento Pedro Fonseca escreveu que poderá estar em causa um "canal privilegiado, avençado" com vista a aceder a informação confidencial.



O problema é que no passado fim-de-semana, as cinco páginas que compõem este relatório foram publicadas num blogue (mercadodebenficapolvo.wordpress.com) que está a divulgar documentação relacionada com o Benfica e isso levou a uma reunião de emergência na PJ. Ou seja, os investigadores não sabem se, além das fugas de informação relacionadas com o sistema informático do MP ou do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, não terão também de lidar com uma ou várias toupeiras que poderão estar a aceder a documentos internos e a colocar as investigações em risco. Sobretudo aquelas que visam suspeitas sobre crimes de corrupção e que, segundo a lei portuguesa, permitem um vasto conjunto de diligências que vão de escutas telefónicas à quebra do sigilo bancário.

O investigador cita a notícia da SÁBADO e diz já ter tido contactos informais sobre o assunto com a responsável pelo DIAP de Lisboa, a procuradora Fernanda Pêgo e a titular do caso dos emails, Andrea Marques. Ou seja, dá a entender que o caso é muito grave porque envolve crimes "cometidos no exercício de funções públicas" e sobretudo no "interior de órgão de soberania". E que o caso merece uma investigação­-relâmpago para não perder o efeito-surpresa – algo que poderá estar comprometido com a divulgação do relatório interno da PJ.



O encontro e o código da Operação Lex

A investigação ao caso dos emails acabou por se cruzar temporalmente com a Operação Lex, que investiga suspeitas de crimes de recebimento indevido de vantagem, corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal. No centro do inquérito está o juiz desembargador Rui Rangel, cuja inquirição estava marcada para esta quinta-feira, 8 de Fevereiro – mas atinge Luís Filipe Vieira e outros elementos ligados ao Benfica, como o vice-presidente para as modalidades Fernando Tavares e o advogado Jorge Barroso.



Ao longo dos meses os investigadores – que, por estarem envolvidos dois juízes desembargadores, são dirigidos pelo procurador-geral adjunto colocado no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Paulo Sousa – vigiaram de muito perto os contactos telefónicos e os encontros pessoais de Rui Rangel. No entanto, as escutas telefónicas ao juiz e a outros suspeitos no inquérito só foram autorizadas pelo MP e pelo STJ cerca de dois meses depois de serem pedidas pela equipa especial da PJ que está a investigar o caso. Esse foi o primeiro problema com que os inspectores se defrontaram. Mas houve outro: justamente a divulgação pública da investigação ao caso dos emails e as suspeitas que visavam vários dirigentes do Benfica, incluindo o seu presidente.



Os investigadores acreditam que estes dois factos podem ter colocado de sobreaviso os possíveis visados na Operação Lex ligados ao Benfica, em especial Luís Filipe Vieira. Seja verdade ou não, a Judiciária acredita que detectou a utilização de códigos nos telefonemas escutados entre Rui Rangel e o presidente do Benfica e que ficaram registados no processo. Um deles seria o termo IC19, a movimentada via rodoviária que liga a zona de Benfica ao concelho de Sintra.



Para os investigadores, os dois homens terão usado este código para se referirem à questão da alegada promessa do juiz desembargador de intervir de alguma forma no litígio de um processo fiscal de 1,6 milhões de euros que visa a empresa Votion, Investimentos Imobiliários, SGPS, SA, uma das principais sociedades anónimas do grupo empresarial de Luís Filipe Vieira e que é dirigida pelo seu filho, Tiago Vieira. Para resguardar a investigação e não levantar suspeitas, a PJ optou por não consultar oficialmente o processo no tribunal de Sintra antes das buscas da semana passada em cujos mandados consta que este será um dos três processos, relacionados com alegados crimes praticados por Rui Rangel, que as autoridades estão a investigar: "Solicitação e promessa de intervenção de Rui Rangel a troco de vantagens de natureza patrimonial, para o exercício de influência sobre terceiros e decisores públicos, designadamente juízes de direito."



De acordo com os indícios recolhidos no processo, que levaram à constituição de Luís Filipe Vieira como arguido – apesar de este se ter recusado a assinar o respectivo auto – pela suspeita do crime de tráfico de influência, Rangel iria inteirar-se melhor do processo fiscal, com o presidente do Benfica a mencionar a possibilidade de contar com o juiz para um cargo remunerado na futura direcção da escola (até ao 12º ano) e da universidade do clube (licenciaturas ligadas ao desporto) a criar no Seixal, um projecto que foi tornado público no Verão do ano passado.



Além disso, ainda segundo os indícios do processo, Rui Rangel passaria também a ser uma espécie de convidado VIP das viagens do Benfica ao estrangeiro para ver os jogos das competições internacionais. No âmbito desta linha de investigação, a Judiciária chegou a vigiar um encontro/refeição entre Luís Filipe Vieira e Rui Rangel num restaurante do Estádio da Luz.

Questionado pela SÁBADO sobre a relação com Rui Rangel ou a eventual promessa de contrapartidas em troca de informações, o presidente do Benfica não respondeu às perguntas enviadas até ao fecho desta edição.



A ligação ao BPN

Independentemente das mais recentes investigações, Luís Filipe Vieira está também a ser investigado num inquérito­-crime que tenta apurar eventuais indícios de burla num negócio com o antigo Banco Português de Negócios (BPN, hoje Banco BIC). O processo – que continua aberto e no qual o presidente do Benfica foi constituído arguido em 2014 e objecto de buscas domiciliárias anos antes – envolve suspeita da prática de crimes de burla qualificada, falsificação e branqueamento de capitais que terão causado um prejuízo de, pelo menos, 23 milhões de euros ao BPN. O alvo principal é a Inland, Promoção Imobiliária, uma sociedade anónima detida maioritariamente por Luís Filipe Vieira.

Aberta em 2009, a investigação abarca negócios iniciados ainda antes de Vieira chegar à presidência do Benfica. Operações que terão acabado por ser ruinosas para o banco liderado por José Oliveira Costa em vários milhões de euros.



Em causa estarão vários financiamentos ao universo empresarial de Luís Filipe Vieira. De acordo com os documentos a que a SÁBADO teve acesso, um dos principais foi o empréstimo de 20 milhões de euros, concedido à Inland em Junho de 2003 (Vieira chegou à presidência do Benfica em Novembro), para a empresa subscrever um aumento de capital de um fundo imobiliário, o BPN Real Estate, que em 2010 chegou a estar avaliado nos registos oficiais da Comissão do Mercado de Valores Imobiliários em 71 milhões de euros.



Uma segunda operação foi o financiamento à Transportadora Transibérica, uma empresa espanhola, que prometeu usar o empréstimo para comprar as acções da SLN na posse da Inland e ainda de outras acções de empresas do universo empresarial imobiliário de Luís Filipe Vieira. Em quatro tranches, o BPN emprestou 18.850.000 euros à Transibérica, parte dos quais foram transferidos depois para a Inland – que usou o dinheiro para amortizar os 20 milhões destinados ao aumento de capital do BPN Real Estate.

Com o crédito de 20 milhões pago ao BPN, a Inland solicitou em 2007 que o banco transferisse as unidades de participação no fundo imobiliário para a sociedade Rising, Investimentos Imobiliários e Gestão de Participações Financeiras, SGPS, SA, uma entidade detida por Luís Filipe Vieira que nesse ano mudou de nome para Votion. Essas acções serviram depois como garantia de um novo empréstimo concedido pela Caixa Geral de Depósitos à Votion, que é administrada pelo filho do presidente do Benfica, Tiago Vieira, por Almerindo Duarte e José Manuel Gouveia – justamente a empresa envolvida no processo fiscal sobre o qual Rui Rangel terá prometido obter informações.



Em Maio de 2017, questionado pela SÁBADO sobre este processo, Luís Filipe Vieira respondeu por escrito: "O único facto que confirmo é que fui constituído arguido, mas tudo foi devidamente esclarecido há cerca de três anos quando fui questionado no âmbito do processo."



A dívida reestruturada ao Novo Banco

Ao longo dos anos, Luís Filipe Vieira consolidou a relação com o Banco Espírito Santo. Fosse no seu universo empresarial particular ou através do próprio Benfica. E quando a instituição liderada por Ricardo Salgado colapsou, Vieira e as entidades na sua órbita, deviam mais de 500 milhões de euros.

O principal devedor era a Promovalor SGPS, SA. De acordo com o relatório do Exercício Transversal de Revisão das Imparidades das Carteiras de Crédito, encomendado pelo Banco de Portugal durante a intervenção da troika, em Dezembro de 2012 a holding do universo empresarial de Luís Filipe Vieira devia mais de 380 milhões ao BES. Já a Obriverca tinha uma dívida de cerca de 180 milhões de euros, enquanto o próprio Benfica devia 107 milhões. Dívidas que passaram para o Novo Banco.



De acordo com o semanário Expresso, ao longo do último ano e meio, a Promovalor e o Novo Banco negociaram a dívida existente através de uma operação financeira que acabou por ser benéfica para todas as partes: Luís Filipe vieira ganha mais tempo para saldar a dívida e o Novo Banco reforçou as garantias bancárias.



No centro da operação está a Capital Criativo, uma gestora de capital de risco fundada por Nuno Gaioso Ribeiro, vice-presidente do Benfica e da qual Tiago Vieira, filho do presidente benfiquista, tem uma quota de 5%. De acordo com o Expresso, a Capital Criativo arrancou com um capital de 146 milhões de euros e adquiriu ao Novo Banco os créditos detidos sobre a Promovalor através do FIAE – Fundo de Investimento Alternativo Especializado, que tem agora cinco anos para rentabilizar os activos agora entregues. Detalhe: o Novo Banco será o principal accionista do fundo. Ou seja, tratou-se de uma operação contabilística: o banco colocou dinheiro no fundo que depois o utilizou para comprar dívidas ao banco que foram transferidas para o mesmo fundo. A promovalor terá entregado ainda o Hotel Sheraton Reserva do Paiva no Brasil e o edifício Platinum, em Moçambique, além de quatro terrenos: três em Lisboa e um no Algarve.



Além de ter reestruturado a dívida ao Novo Banco, em 2017 a Promovalor SGPS fez ainda uma nova mudança: a 7 de Junho o grupo (sobretudo imobiliário) detido em 80% por Luís Filipe Vieira (os dois filhos, Sara e Tiago, e a mulher, Vanda, têm cada um 5%, ficando os restantes 5% para Almerindo Sousa Duarte) alterou o nome novamente: passou a chamar-se Promovalor II, Business Advisers, SA. Meses antes mudou a sede do Parque das Nações, em Lisboa, para Santo António dos Cavaleiros, em Loures. Para o historial ficaram os resultados negativos: entre 2012 e 2015, os últimos resultados a que a SÁBADO teve acesso foram quase 235 milhões de euros.



Artigo originalmente publicado na edição 719 da revista SÁBADO