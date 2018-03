Foram pelo menos duas as ocasiões em que o Ministro das Finanças Mário Centeno pediu ao Benfica para assistir aos jogos do clube da Luz. Depois de ser público que o governante tinha pedido ingressos para o Benfica - FC Porto, surge agora a notícia de que foram também pedidos bilhetes para o Benfica-Nápoles, jogo da Liga dos Campeões, disputado a 6 de Dezembro de 2016.A secretária do ministro terá ligado a Orlando Dias, secretário do presidente Luís Filipe Vieira, a informar que o ministro desejava "ver o Benfica-Nápoles mais o filho que tem 15 anos de idade". A informação foi passada por Orlando Dias a Ana Paula Godinho, responsável de Protocolo, Direcção, Inovação e Desenvolvimento de Negócio do Benfica.

Nesse jogo, Centeno foi fotografado na bancada presidencial do Estádio da Luz ao lado de Luís Filipe Vieira, do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e do seleccionador nacional, Fernando Santos.





Em resposta à Visão, o gabinete de Centeno utilizou o mesmo argumento que tinha usado em relação aos pedidos de bilhetes para o Benfica-FC Porto: "A notoriedade pública do Ministro das Finanças coloca exigências à sua participação em eventos públicos, como jogos de futebol, no que concerne a garantir a sua segurança pessoal. Neste sentido o Gabinete do Ministro das Finanças entende que a presença do Ministro, enquanto adepto do SL Benfica, deve ser avaliada em função das condições de segurança e grau de risco classificado em cada evento desportivo".O jogo entre o clube nacional e o Nápoles terminou com a derrota dos encarnados por 1-2, resultado suficiente para que o clube assegurasse o apuramento do emblema português para os oitavos de final da competição.A 1 de Abril de 2017, foi noticiado que Centeno tinha estado na bancada presidencial da Luz, com o filho, para assistir ao Benfica-FC Porto, a pedido do mesmo. Nessa altura, o gabinete do governante confirmou o pedido, alegando que este ficou a dever-se a questões de "segurança". "A notoriedade pública do ministro das Finanças coloca exigências à sua participação em eventos públicos como jogos de futebol no que concerne a garantir a sua segurança pessoal", respondeu fonte oficial das Finanças.Dias antes de ser noticiado pelo jornal Observador que Centeno tinha pedido bilhetes ahavia revelado que uma empresa à qual pertencia o filho de Luís Filipe Vieira tinha recebido uma isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Através de uma troca de e-mails divulgada pela SÁBADO sabia-se que a sociedade precisava que a autarquia lisboeta reconhecesse a isenção de pagamento de IMI sobre aquele imóvel, o que só veio a acontecer na data em que Tiago Vieira mandou o e-mail ao pai e uma semana depois de Mário Centeno ter pedido bilhetes para ver o Benfica-Porto.O Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa abriu um inquérito e o Ministério das Finanças foi alvo de buscas por suspeitas de que Centeno tivesse cometido um crime de recebimento indevido de vantagem. Mas em poucos dias o inquérito foi arquivado: "Realizado o inquérito, recolhida a prova documental e pessoal necessária ao apuramento dos factos, o MP concluiu pela não verificação do crime de obtenção de vantagem indevida ou qualquer outro", lembra a Visão