O clube da Luz está a entregar as cartilhas em mão para evitar ataques informáticos.





A cartilha entregue pelo Benfica aos comentadores que defendem o clube em diversos programas televisivos continua a ser entregue. No entanto, na sequência do "caso dos e-mails", a forma como a missiva é entregue foi alterada, de forma a esconder o seu conteúdo e proteger a identidade do criador.



O documento emitido pelo clube é actualmente entregue em mãos aos comentadores, para evitar a utilização do correio electrónico e impedir que as cartilhas sejam interceptadas.



Para todos os que recebem o "Boletim Informativo" através do e-mail, o remetente é feito através de uma conta própria que se destina apenas a fazer a distribuição dos documentos, informa o Correio da Manhã na sua edição impressa.





Numa das mais recentes cartilhas, do dia 1 de Março, o documento "confidencial e intransmissível" contém 12 páginas sobre os pontos que os comentadores devem enfatizar, sendo que mais de metade é dedicada ao FC Porto. No boletim vem ainda referido o empresário desportivo César Boaventura em diversas ocasiões, sendo referido que é "obrigatório" que o empresário seja chamado a prestar declarações ao Ministério Público e à Polícia Judiciária.



Relativamente ao rival da 2ª Circular, o Sporting, a cartilha diz que o clube "contrata ex-árbitros" com o objetivo de "influenciar as arbitragens".