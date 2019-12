Vieira foi interrogado pela Polícia Judiciária no caso do juiz Rui Rangel

primeira operação policial do processo. Vieira foi constituído arguido em casa (morava nas proximidades de Rangel, no Dafundo, no concelho de Oeiras), apesar de se recusar a assinar a notificação e constituição de arguido e o respetivo auto de busca domiciliária. Mas as autoridades deixaram logo consignado no processo-crime que os direitos e deveres de arguido foram lidos a Vieira, tornando válida até a medida de coação de termo de identidade e residência (a menos gravosa, se bem que o presidente do Benfica também já era arguido num outro processo relacionado com empréstimos de milhões de euros do BPN).





A ligação do presidente do Benfica à Operação Lex é explicada pelo facto de as autoridades suspeitarem da alegada intervenção de Rangel num processo fiscal que visará uma das principais sociedades anónimas do grupo empresarial de Luís Filipe Vieira, dirigida pelo filho Tiago Vieira.

apurou que as autoridades terão escutas telefónicas de conversas entre Vieira e Rangel sobre vários negócios polémicos que envolverão alegadas contrapartidas oferecidas por Vieira ao juiz desembargador (a nomeação para cargos relacionados com entidades dependentes do clube da Luz, por exemplo). Num comunicado publicado ainda durante a operação policial, que se estendeu à SAD do Benfica, o clube confirmou as buscas, mas limitou-se a frisar que o objeto do processo não o visava. Já Vieira não se pronunciou publicamente sobre o processo e as eventuais ligações suspeitas a Rangel.





Vieira é suspeito de ter beneficiado de fraude no BES A suspeita está plasmada nos autos do processo do Banco Espírito Santo: além de operações financeiras, que terão permitido à administração de Ricardo Salgado mascarar as contas do BES, a Eurofin, uma sociedade suíça, também serviu, segundo o Ministério Público, para retirar "ativos stressados" do balanço do banco, assim como funcionou como veículo de investimento para reestruturações de dívida de "clientes privilegiados" da administração do antigo "dono disto tudo", como a Inland, a Imobiliária de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica.

O magistrado judicial foi escutado em dezenas de conversas telefónicas, seguido por equipas encobertas de inspetores e as suas contas bancárias foram analisadas ao pormenor. O mesmo se passou com os dados financeiros das ex-mulheres do juiz, a também desembargadora Fátima Galante e da advogada Rita Figueira, a então mulher.

Os indícios recolhidos levaram os investigadores a concluir que Rangel terá montado uma autêntica central de favores na magistratura (recebendo vantagens indevidas por informações ou pela agilização de processos) e utilizado eventuais testas-de-ferro - por exemplo, o advogado José Santos Martins e o seu filho Bernardo - para fazer contatos e dissimular o recebimento de centenas de milhares de euros.

Uma parte deste dinheiro terá sido depositado em contas bancárias de Santos Martins e do seu filho e depois transferido para as duas antigas mulheres de Rangel. O dinheiro poderá ainda ter sido usado para pagar despesas pessoais do juiz, inclusive o seguro de um carro. Em causa está a suspeita da prática de crimes de corrupção ou recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influência e fraude fiscal qualificada, conforme um comunicado feito pela Procuradoria-Geral da República.

