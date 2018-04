This is an embedded Microsoft Office presentation, powered by Office Online.

Cinco anos antes de uma juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, para autorizar buscas ao estádio da Luz no chamado "caso dos emails" (Outubro de 2017), se referir a suspeitas sobre responsáveis do Benfica de exercerem "pressão" e "influência junto de responsáveis da arbitragem e de outras estruturas do futebol nacional", já a própria sociedade desportiva, numa reunião de quadros, terá assumido tal objectivo como um "desafio" para o futuro. A mensagem consta de uma apresentação em "powerpoint", que terá sido apresentado aos quadros da SAD do Benfica a 18 de Junho de 2012, documento este que consta de um novo conjunto de emails divulgados pelo blog "mercadodebenficapolvo.wordpress.com".Desta vez, a caixa de correio divulgada pertence a Domingos Soares Oliveira, administrador da SAD do Benfica, e os emails situam-se entre 2009 e 2012. Foi já neste último ano, no início do mês de junho, que Soares Oliveira e outros elementos da SAD trocaram correspondência sobre a apresentação a ser feita na reunião de quadros, que teve lugar no dia 18 daquele mês. O documento em "powerpoint", além de metas desportivas e financeiras, estabeleceu ainda "desafios" na "vertente externa", os quais passariam por, em primeiro lugar, "definir e implementar uma estratégia coerente a cinco anos".Dos tais desafios a cinco anos, faziam parte o "reforço do controlo/influência nas diferentes áreas do poder na indústria"; o aumento da "influência/controlo sobre o poder", nomeadamente, na "Federação e respectivos conselhos de arbitragem", "poder político", "meios de comunicação/media" e, por fim, "judicial". A página terminou com a mensagem "conquistar capacidade de influência"Soares de Oliveira, por outro lado, também terá tido outra linha de actuação para consolidar o poder do Benfica no futebol português quando, a 23 de Março de 2012, partilhou com o presidente da SAD, Luís Filipe Vieira, um "pensamento perverso". Tomando como ponto de partida que a única forma de "ajoelhar" o Benfica era através do discurso da "centralização" da negociação dos contratos de direitos televisivos, Domingos Soares de Oliveira começou por dizer que para a garantir o clube teria que "comprar" os clubes médios e pequenos e remover o "louco" do então presidente da Liga, Mário Figueiredo. Sendo assim, o gestor equacionou a hipótese de o Benfica aceitar a tal centralização das negociações, pagando até 500 mil euros a cada um dos clubes pequenos.Os novos emails revelados pelo blogue revelam ainda indícios de que foi o próprio Benfica a pagar as despesas judiciais de dois funcionários da empresa de segurança "Prossegur", envolvidos no chamado "caso do túnel", que se envolveram em agressões com cinco jogadores do FC Porto - estes acabaram por ser condenado pelo Tribunal da Relação de Lisboa a penas de multa.O chamado "caso dos emails" está em investigação na Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária. Este processo investiga suspeitas de corrupção desportiva e teve início depois de o director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, ter revelado uma série de emails internos do Benfica. Porém, estas comunicações não poderão ser utilizadas como prova no processo penal, uma vez que não foram obtidas de acordo com as regras legais. Neste processo, apenas o assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves foi constituído arguido. Em Fevereiro deste anos, o Tribunal da Relação de Lisboa manteve-o nessa condição, após um recurso do próprio. O conteúdo de tais comunicações tem sido publicado num blog, cujos autores estão a ser investigados pela Polícia Judiciária, após queixa do Benfica.Na sequência desta investigação, a Judiciária acabou por abrir um novo processo, mas desta vez por suspeitas de corrupção e violação do segredo de justiça. Já em finais de Setembro de 2017, a SÁBADO tinha adiantado existirem suspeitas de que elementos da estrutura do SLB teriam tido acesso a documentos do processo dos emails. A investigação da PJ recolheu elementos, que levaram à detenção de Paulo Gonçalves, e do funcionário judicial, José Silva, este último ainda em prisão preventiva. Foram ainda constituídos arguidos outro funcionário judicial Júlio Loureiro e o empresário Óscar Cruz. As suspeitas já tornas públicas indiciam que o Benfica recebia informações de processos judiciais que lhe diziam directamente respeito e outros relativos aos seus mais directos rivais, FC Porto e Sporting. A informação seria passada pelos funcionários judiciais que, em troca, receberiam camisolas, equipamentos oficiais e bilhetes para a zona VIP do estádio da Luz.