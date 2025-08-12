Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
12 de agosto de 2025 às 23:00

Jovens são os trapos

As nossas sociedades estão mais envelhecidas. Em 1950, 5% da população mundial tinha 65 anos ou mais. Em 2021, o número duplicou. Em 2050, mais do que triplicará. Ao mesmo tempo, a taxa de fertilidade (e de natalidade) diminuirá drasticamente.

“JOVENS, ENVELHEÇAM!”, dizia Nelson Rodrigues, para quem a idade curava tudo. Não vou tão longe. Em seis meses, já andei em três especialistas para três maleitas diferentes. O corpo, que antigamente não existia, agora dá notícias matinais, vespertinas e nocturnas.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Conflito guerra e paz Economia Política Guerra Ásia Oriental Europa Nelson dos Santos Rodrigues África Japão Partido Comunista Português
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Jovens são os trapos