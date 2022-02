Nuno Melo apresenta a sua candidatura à liderança: 'O CDS não acabou'

O candidato à liderança do partido quer recuperar o eleitorado à direita do PSD, tirando eleitores ao Chega e à Iniciativa Liberal.

O eurodeputado Nuno Melo anunciou este sábado, formalmente, que é candidato à liderança do CDS, afirmando que apesar das dificuldades atuais do partido, o mesmo "ainda não acabou" e tem mais vida dentro de si.







Raquel Wise

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Sou candidato à presidência do CDS no próximo congresso", afirmou Nuno Melo na apresentação da candidatura, na sede do partido, em Lisboa. O eurodeputado sentiu-se na "obrigação de dar o peito às balas" pelos centristas, recusando a hipótese de "deitar a toalha ao chão" por o partido não ir ter representação na Assembleia da República na próxima legislatura.Apesar de considerar que o partido tem pela frente um desafio "difícil", Nuno Melo defendeu que "o CDS não acabou" e que "faz falta a Portugal", lançando um apelo a antigos eleitores do CDS para voltarem a depositar a sua confiança no partido."Há todo esse espaço político entre o PSD e o Chega que não está representado na Assembleia da República. Esse espaço é nosso", afirmou o eurodeputado num discurso onde não abordou a direção demissionária de Francisco Rodrigues dos Santos. Sobre a Iniciativa Liberal, lembrou o seu desejo de se sentar entre o PS e o PSD, o que a retira do espectro da direita portuguesa.