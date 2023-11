Nuno Dias Costa: o juiz que estudou no Colégio Militar

O magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal estudou no colégio interno e ali terá aprendido o rigor. Não tem fotos públicas, não levanta a voz, nem vacila. Contrariou o Ministério Publico ao libertar os cinco arguidos do processo que fez cair o Governo.

Raramente eleva o tom de voz, nem mesmo quando os arguidos dizem algo que lhe parece inverosímil. Nestas circunstâncias, o juiz de instrução Nuno Dias Costa questiona-os novamente e interrompe-os se tentam desviar-se do tema. "Tem a preocupação de esclarecer ponto por ponto", "sem dar abébias", dizem várias fontes à SÁBADO sobre o magistrado do momento. Aos 50 anos, e com 24 de tempo de serviço na magistratura, salta para a ribalta com o caso Operação Influencer, que fez cair o Governo de António Costa no âmbito da investigação aos negócios do lítio, hidrogénio e centro de dados de Sines.