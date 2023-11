Afonso Salema admite ter recorrido a Vítor Escária. O que diz o juiz de instrução?

O juiz de instrução Nuno Dias Costa deixou cair por terra as suspeitas de corrupção e prevaricação que pendiam sobre os detidos da Operação Influencer. No entanto, no despacho das medidas de coação, a que a SÁBADO teve acesso, mantém os crimes de tráfico de influência e de oferta indevida de vantagem. Apesar de terem ficado todos em liberdade, o juiz reconheceu o perigo de fuga de Diogo Lacerda Machado e Vitor Escária, tendo decretado que os mesmos entregassem os passaportes, estando impedidos de sair do País.