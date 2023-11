O novo crime que pode tramar Escária

Nada, na indiciação de Vítor Escária, o ex-chefe de gabinete, em cuja sala de trabalho foram encontrados 78 mil euros, remete para um crime pouco conhecido: "Ocultação intencional de património." É natural, na medida em que as buscas que levaram à deteção daquela soma foram feitas no âmbito da operação Influencer, e as notas foram uma surpresa. No entanto, é possível que Escária seja confrontado com esse crime e, se assim for, o cenário muda para o ex-chefe de gabinete, já que é punido com pena de prisão de um a cinco anos.

Mas vamos à lei: o regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos em vigor é a lei 52 de 2019, de 31 de julho, que é alterada a 6 de janeiro de 2022 (lei 4/2022), passando a punir de forma ainda mais clara a "ocultação intencional de património".