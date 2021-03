CMVM lança alerta sobre empresas de youtuber David GYT

Em causa estão os websites Global Youth Trading e Wevesting e as páginas de instagram do jovem empresário David Soares. Dezenas de jovens terão investido nestas empresas.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) lançou esta sexta-feira um alerta aos investidores sobre as empresas do youtuber David Soares, mais conhecido por David GYT, avisando que as empresas Global Youth Trading e Wevesting não estão autorizadas ou registadas junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal.



A CMVM avisa ainda para a página do Instagram do jovem, onde alicia colaboradores, e a sociedade Juventude Global, Lda. No comunicado publicado no site oficial, a CMVM refere que as empresas citadas "não se encontram legalmente habilitadas para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira."



"Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a entidade acima identificada poderão contactar a CMVM através dos contactos gerais", refere o regulador.



David Soares, de 24 anos, convenceu dezenas de jovens a investir na sua empresa, onde prometia um "caminho fácil" para o enriquecimento através dum esquema de compra e venda de moeda numa plataforma de negociação de Forex.