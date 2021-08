OnlyFans decide banir todo o conteúdo pornográfico

O OnlyFans quer acabar com a divulgação de pornografia na sua própria plataforma. Esta decisão estará relacionada com a dificuldade que a empresa sediada no Reino Unido tem encontrado em conseguir investidores.



"De forma a garantir a sustentabilidade de nossa plataforma a longo prazo e continuar a abrigar uma comunidade inclusiva de criadores e fãs, devemos fazer evoluir as nossas diretrizes de conteúdo", afirmou o OnlyFans em um comunicado. "O OnlyFans continua comprometido com os mais altos níveis de segurança e moderação de conteúdo em qualquer plataforma de redes sociais. Todos os criadores são verificados antes de enviar qualquer conteúdo para o OnlyFans, e todo o conteúdo carregado é analisado por sistemas automatizados e moderadores humanos", revela a plataforma.



Com sede em Londres, a plataforma fundada em 2016 pelo empresário Tim Stokely permite que criadores postem vídeos e fotos e disponibilizem esse conteúdo mediante pagamentos avulsos ou uma taxa mensal. Muito do conteúdo é de teor adulto, com os utilizadores a venderem fotografias e vídeos. O OnlyFans fica com uma parcela de 20% de todos os pagamentos.