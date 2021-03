Internet. Um em cada cinco portugueses joga online

No ano em que os portugueses foram empurrados para o confinamento, praticamente metade dos jovens com idades entre os 15 e os 24 anos assumiram ter o hábito de jogar online. O estudo Bareme Internet da Marktest, referente a 2020, revela que 49,2% destes jovens costumam passar algum tempo na internet a jogar e, segundo os dados enviados à SÁBADO, dos residentes em Portugal com mais de 15 anos, 21,4% reconheceram que o jogo online faz parte da sua rotina, o equivalente a 1 milhão 831 mil portugueses. Olhando para os dados, um em cada cinco portugueses tem este hábito, acrescenta a Marktest, que desenvolve estudos de mercados regulares.

Ainda assim, existem várias diferenças a apontar. Primeiro, os mais jovens atingiram no ano passado uma taxa 16 vezes superior à taxa registada em pessoas mais velhas e, depois, observam-se também discrepâncias em relação ao género e às classes sociais, "com os homens e os indivíduos das classes mais elevadas a registar maior afinidade com os jogos online".

O estudo da Marktest revela ainda que, além dos jogos online, os portugueses passam cada vez mais horas na internet. Tendo em conta o universo de pouco mais de oito milhões de portugueses com mais de 15 anos (8.563.501) - valor dado pelos últimos Censos de 2011 -, os especialistas da Marktest revelam que mais de seis milhões utilizam a internet, o equivalente a 75,7%.