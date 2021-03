PJ fez busca a hacker que denunciou esquema das criptomoedas de Windoh

Durante alguns dias foi um dos heróis do YouTube português: o hacker Redlive13 entrou no site onde o youtuber Windoh tinha alojado o seu curso de criptomoedas e tornou o mesmo público. Esta quarta-feira diz que a Polícia Judiciária (PJ) lhe bateu à porta e retiraram "quatro telemóveis, um deles de uso pessoal, três monitores" e ainda o computador fixo.







A Policia Judiciária decidiu hoje bater-me à porta ameaçando de arrombamento, retiraram-me 4 telemoveis no 1 deles era de meu uso pessoal, 3 monitores e o meu pc fixo, os incompetentes mesmo depois de tudo ser exposto conseguem ainda me tentar calar e conseguiram. — redlive13 (@redliveOfficial) March 17, 2021

De acordo com o hacker, a Polícia Judiciária bateu à porta de sua casa para levar a cabo uma apreensão de material informático, entre telemóveis, monitores de computadores e até o seu próprio computador pessoal.

A denúncia foi feita no Twitter do hacker que diz que as autoridades entraram em sua casa com um mandado de busca. De acordo com o hacker, os agentes da polícia ter-lhe-ão dito que caso "tentasse expor algo que se passou iriam" falar pessoalmente com o jovem. "Eu disse não ter medo dos senhores autoridades", escreve Redlivev no Twitter.



A SÁBADO tentou entrar em contacto com Redlive, mas sem sucesso.



O hacker já foi protagonista de dois eventos que tiveram alguma repercursão no espaço público nos últimos 12 meses: fez parte do grupo de jovens que entrava nas aulas de Zoom para perturbar as aulas e também denunciou, mais recentemente, o curso de criptomoedas vendido por Windoh.



RedLive13 mostrou num dos seus vídeos como o youtuber Diogo Figueiras criou um "curso" de criptomoedas que não passava de um "copy/paste da Wikipedia".



No início da pandemia, em abril do ano passado, o youtuber RedLive13 entrou em vários sistemas de aulas a decorrer no Zoom, desafiando professores e perturbando o funcionamento das aulas. O hacker divulgou vídeos no YouTube onde mostra como entrava no sistema e o que fez para boicotar as aulas.