Entram esta terça-feira, 26 de março, em vigor os novos passes para transportes na Area Metropolitana de Lisboa (AML). Oficialmente, a data de entrada em vigor é de 1 de abril, mas a partir de agora já pode carregar o passe num dos locais designados para o efeito.



Muito se tem escrito, falado e debatido sobre estes novos passes e pode até ter-se tornado algo complicado acompanhar as alterações. Por isso a SÁBADO decidiu tentar resumir as mais importantes alterações e informações sobre o passe social.

Onde vai entrar em vigor a medida?

A medida vai abranger 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.











Dois tipos de passe diferentes

Uma das características que se mantém é a existência de duas modalidades no passe para a zona urbana. Ficam em funcionamento o passe Navegante e o passe Navegante Rede (alargado). Ambos os passes vão ter uma redução de preço com o Navegante a ter o preço único de 30 euros para circular nos transportes dentro de um município, e de 40 euros, para andar em todos os transportes da área metropolitana.

Passe familiar: a partir de quando e por quanto?

Vai ainda ser criado um passe familiar - que deveria entrar de imediato em vigor, mas que foi atrasado para junho - em que o preço limite para qualquer agregado familiar, independentemente do número de pessoas, ficará tabelado nos 60 euros para transportes dentro do mesmo município e 80 euros para toda a área metropolitana.

Ou seja, um agregado familiar de quatro elementos (dois pais e dois filhos, por exemplo) vai passar a gastar, no máximo, 80 euros por mês em passes para a Área Metropolitana de Lisboa, ou seja, toda a família vai ter de pagar apenas o equivalente a dois passes, mesmo que sejam três ou mais pessoas a usufruir do título. Isto quer dizer que, em média, uma família de quatro elementos que tenha passe paga, em média, no máximo, 20 euros por mês-

Durante quantos dias é válido o passe?

Anteriormente o passe era válido por 30 dias. No entanto, a partir de agora vai ser válido de mês a mês e possível de carregar dias antes do fim do mês. Ou seja, caso carregue entre 26 e 31 de março, fica com o passe já válido para todo o mês de abril.



O mesmo vai acontecer nos meses seguintes, sendo o dia 26 o dia a partir do qual é possível carregar os títulos de transporte.



Há descontos para jovens?

Sim, há um desconto especial para crianças até aos 12 anos (inclusive): o passe para menores com menos de 13 anos é totalmente gratuito.

O passe 4-18 e sub-23, para estudantes, vão manter os descontos antigos.

E descontos para idosos?



O Navegante Metropolitano terá a variante +65, que se destina a maiores de 65 anos, reformados e pensionistas e vai permitir utilizar todos os serviços de transporte público regular de passageiros, em todos os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa pelo preço de 20 euros mensais.



Onde se pode carregar o passe?

Um dos grandes problemas do carregamento a dia certo eram as longas filas que se criavam nos balcões de carregamento logo pela manhã. No entanto, agora há mais opções para carregar os passes. Há máquinas automáticas nos metros e comboios onde será possível carregar os passes, balcões de atendimento e até já é possível carregar o passe nas caixas de multibanco/levantamento automático.



Os novos passes poderão ainda ser adquiridos no Portal VIVA a partir de 21 de março.

Estes passes só são válidos para a Carris?

Não. Estes novos passes vão poder ser utilizados em todos os operadores de transporte a operar dentro da Área Metropolitana de Lisboa, tanto nos operadores públicos como nos privados.



L1, L2, L3, L123? Pelo menos 700 modalidades de passe vão desaparecer

Os novos passes significam o fim de cerca de 700 modalidades de passes sociais das 770 que estão atualmente em funcionamento. Os restantes 70 passes que continuam a existir estão a ser revistos.

Essas 70 modalidades custam menos de 40 euros e por norma são mais vantajosos para os utilizadores.



Vai ser necessário trocar o cartão atual?



Não. O passe Lisboa Viva continua a ser utilizado, não necessitando de criar um novo cartão.

A OTLIS continua a tratar da matéria do desenvolvimento dos títulos de transporte, informou Carlos Humberto de Carvalho em declarações à TSF.

Mas a verdade é que o processo evolutivo deve terminar com a "desmaterialização" do cartão de viagem, apenas não para já. "No momento de uma transição tão grande não podemos introduzir mais elementos de insegurança sem estabilizar o que temos".



O que vai acontecer a quem terminar a validade do passe só em meados de abril?



Os transportes da Área Metropolitana de Lisboa vão ter no mês de abril um passecom o preço de 10 euros e validade de sete dias para assegurar o período transitório da implementação do novo sistema tarifário metropolitano.



Estes carregamentos serão feitos como os carregamentos comuns, nas caixas de multibanco, balcões de atendimento ou máquinas nas estações.



Vai haver reforço da carreira?

Até ao momento não foi anunciado qualquer reforço nas carreiras dos transportes. "Pensamos que fora das horas de ponta o sistema pode absorver até mais de 10% [de passageiros] e estamos a tomar medidas para aumentar a capacidade de um ou outro transporte", explicou ao Diário de Notícias Carlos Humberto, no início do mês.

Ou seja, para já não haverá aumento do número de transportes a circular. Mas essa hipótese não está fora da mesa, caso se venha a verificar a necessidade.

Para que serve esta medida?

Em entrevista à TVI, no início de outubro, o primeiro-ministro António Costa afirmou que o objetivo era atrair mais utilizadores para os transportes públicos nos grandes centros urbanos e, consequentemente, reduzir o tráfego automóvel nestas áreas.

"Isto [o novo passe] será decisivo para diminuir o grau da nossa economia, mas também em relação ao rendimento disponível das famílias", disse ainda António Costa.

Vai ser mesmo possível poupar muito dinheiro?

O

Diário de Notícias





Um casal que se desloque diariamente entre Setúbal e Lisboa, usando o comboio da Fertagus, o Metro e a Carris paga actualmente pelos dois passes 317,5 euros (158,75 euros cada). O custo para esta família subirá 63,50 euros, para 381 euros, se, por exemplo, existir um filho com menos de 23 anos que se desloque diariamente para estudar numa universidade em Lisboa.



Quanto vai custar a medida?

decidiu fazer contas: um casal com um filho a estudar na universidade e que diariamente viaja de Mafra para Lisboa de transporte público paga atualmente 493,75 euros para utilizar o autocarro até à capital e depois o Metropolitano ou a Carris. Este valor já inclui o desconto de universitário do filho. Ora, com esta nova medida, começarão por pagar apenas 120 euros e, quando, finalmente entrar em vigor o passe familiar, o custo mensal desce para os 80 euros. Ou seja, 413,75 euros que esta hipotética família vai poder poupar mensalmente.

O diploma publicado em Diário da República refere que o custo desta medida é superior aos 100 milhões de euros. O diploma estabelece que as Áreas Metropolitanas de Lisboa (AML) e do Porto (AMP) e as 21 Comunidades Intermunicipais (CIM) recebam 104 milhões de euros do Fundo Ambiental, através do Orçamento do Estado, e comparticipem o programa com um total de 2,6 milhões.