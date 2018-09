O preço dos passes deve ser reduzido já em 2019, estando o Governo a procurar uma solução que permita que a redução seja idêntica em todos os municípios do País.

Segundo o Correio da Manhã, é essa premissa que faz com que o valor do desconto ainda não tenha sido definido. A medida beneficiará milhões de adultos e jovens que utilizam o passe nos transportes públicos de norte a sul do País, dos quais cerca de dois milhões residem nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

