O passe que cobre toda a Área Metropolitana de Lisboa vai custar 40 euros e terá de ser pago de mês a mês. Crianças até aos 12 anos terão um passe gratuito.

O passe que cobre toda a região de Lisboa vai custar 40 euros e vai ser válido por um mês. Passe entra em vigor já no final deste mês, a 26 de março, segundo a TSF.



Segundo o primeiro-secretário da Área Metropolitana de Lisboa (AML), Carlos Humberto de Carvalho, a passagem para o novo passe vai ser feita sem grandes transtornos para os utentes. "Quando as pessoas vão carregar [o passe], carregam já o novo título", explicou Humberto de Carvalho.



Os processo de pagamento vão manter-se, podendo ser os passes carregados no multibanco, nos quiosques ou nas máquinas automáticas dos metros ou das estações de comboio.



No entanto, há ainda um problema por resolver. A partir de agora o passe vai ser válido pelo mês inteiro. Isto é: em vez de carregar o passe por 30 dias, carrega-se para um mês específico. Atualmente, um passe carregado a meio de março terá validade até meados de abril. Com o novo sistema, este carregamento efetuado a meio do mês só vai durar duas semanas? "Já temos solução apontada mas queremos validá-la em definitivo", avança o primeiro-secretário da AML.



"Nos passes bases temos 770 em funcionamento. Vamos reduzir no máximo dos máximos para 70, porquê? Os passes principais são o Metropolitano a 40 euros que dá para toda a região metropolitana de Lisboa e o passe municipal com o nome do respetivo concelho a 30 euros que dá para circular no respetivo concelho", explicou à TSF Humberto de Carvalho.



Vai haver ainda um passe gratuito até aos 12 anos e serão mantidos os descontos do passe 4-18 e do sub-23.