Nova SBE suspende aulas presenciais, mas não encerra campus

A Nova School of Business and Economics ( Nova SBE ) da Universidade Nova de Lisboa anunciou hoje a suspensão das aulas presenciais, que vão ser substituídas por modelos 'online', mas para já não encerra campus.

A escola de Economia e Gestão, em Carcavelos (Oeiras), comunicou hoje à comunidade estudantil e aos docentes que as aulas das licenciaturas e mestrados vão ser lecionadas em formato 'online' a partir de segunda-feira, nos horários habituais, e por tempo indeterminado.

Apesar de suspender as aulas presenciais, a direção não vai encerrar, para já, as instalações do campus, mas vai limitar a entrada aos membros da comunidade.

A Nova SBE junta-se agora à lista de estabelecimento de ensino superior que suspendeu as atividades letivas presenciais, como medida preventiva do novo coronavírus, em que se incluem as universidades de Lisboa, Minho, Coimbra e outras universidades privadas.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Segundo o boletim mais recente da Direção-Geral de Saúde (DGS), Portugal regista 59 casos confirmados de infeção e 83 casos suspeitos a aguardar resultado laboratorial.

A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 471 casos suspeitos desde o início da epidemia, e ainda há 3.066 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.