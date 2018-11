SOS Racismo considera que o Alto Comissariado para as Migrações da UE continua a tentar desvalorizar os casos de racismo verificados em Portugal.

A Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia assegura que Portugal tem uma baixa taxa de discriminação por motivos étnicos e raciais. José Falcão, da Associação SOS Racismo, não poupa críticas ao relatório da FRA (sigla em inglês) e ataca a "incompetência do Alto Comissariado para as Migrações" que continua a "fingir que não há racismo em Portugal".

"Estão sempre a procurar todos os motivos possíveis e imaginários para avançarem com esta teoria de que não há racismo em Portugal. Agora foi este relatório", disse José Falcão à SÁBADO, visivelmente perturbado pelas conclusões expressas no Being Black in the EU. E há uma instituição que, na opinião do activista pelos direitos humanos, deve ser culpada por esta tentativa de desvalorizar o racismo no país: o Alto Comissariado para as Migrações.

"Esse Alto Comissariado, só este ano, já recebeu 320 queixas de racismo. Quase o dobro do ano passado. E continuam a fingir que não se passada nada. Este relatório é só a gota de água que demonstra a impunidade completa e a incompetência deste Alto Comissariado", atirou um dos dirigentes da associação portuguesa, que considera que as próprias denúncias recebidas este ano – uma média próxima de uma por dia -, deviam ajudar o organismo a perceber que estas conclusões não são verdadeiras. "Não se percebem estas declarações de que há pouco racismo em Portugal, quando o próprio Comissariado afirma que registou um aumento enorme das queixas este ano. Em que é que ficamos, afinal?"

Questionado sobre se a SOS Racismo considera que existe um aumento dos casos de discriminação racial, José Falcão responde que "não acham nem deixam de achar". "O que sabemos é que este ano foram recebidas mais queixas e o Comissariado sabe isso."

"A discriminação já existia antes. Sempre existiu e o Estado português e a justiça sabem disso", continuou José Falcão, lembrando que há um discurso comum que diz que, "entre 2003 e 2016, em Portugal, não houve violência policial por motivações racistas". "Isto é uma coisa que nem a União Europeia, nem o Estado português, nem a justiça nacional acreditam, porque estão fartos de saber que é o completo oposto. E prova disso são os sucessivos relatórios e casos divulgados nos meses que se seguiram."



Um relatório que mostra Portugal como um exemplo a seguir

O referido documento defende que Portugal apresenta a mais baixa taxa de violência e vitimização motivadas pelo racismo (2%). "O que é que isso significa, os 2% de vitimização? Consegues explicar-me? Uma taxa ridícula são os casos relacionados com a discriminação que o Alto Comissariado conseguiu levar até ao final. Esses valores sim, são ridículos e só mostram a incompetência que reina no Estado no que à discriminação racial toca".

No relatório da Agência Europeia para os Direitos Fundamentais, o director da organização, Michael O’Flaherty refere que "o racismo baseado na cor da pele de uma pessoa continua a existir pela União Europeia" e que essa realidade afecta, principalmente, pessoas de ascendência africana.

Conta o documento que uma parte significativa dos descendentes africanos já experienciaram situações de assédio e violência motivados por racismo, incluindo à mão da polícia.

O relatório mostra ainda que os jovens são mais discriminados pela cor da pele do que os mais velhos e que se verifica um grave problema de discriminação policial consoante a cor da pele.

Estas discriminações verificam-se no local de trabalho, na procura de emprego e até no acesso a habitação.



Na análise, baseada em respostas de imigrantes africanos e seus descendentes residentes na União Europeia, Portugal apresenta a mais baixa taxa de violência e vitimização motivadas pelo racismo (2%), enquanto a Finlândia é o país da UE onde a taxa de violência motivada por racismo é mais elevada (14%).



Na área laboral, Portugal é o Estado membro que apresenta a taxa de trabalho com rendimentos mais elevados (76%) e em que mais mulheres estão inseridas no mercado de trabalho (65%).



Portugal é o mesmo, segundo o Alto Comissariado, o único País incluído neste inquérito que demonstra uma taxa de trabalho remunerado mais elevada para descendentes africanos que a taxa de emprego para a população geral.