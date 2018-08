Um ano após ser publicada em Diário da República uma lei de combate à discriminação, as queixas de racismo e xenofobia atingiram o maior número de sempre em Portugal. Inclusive, em dez meses as queixas superaram as registadas em todo o ano de 2017.

Até ao final de Junho, segundo dados avançados esta quinta-feira pelo Público, a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial (CICDR) recebeu 207 denúncias. No entanto, não há registos sobre a aplicação de multas – que segundo a lei podem ultrapassar os oito mil euros.

De acordo com o gabinete de comunicação do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), não existem até agora processos concluídos – estando metade em fase de "diligência". Além disso, por norma o que ocorre é a não-condenação. Entre 2005 e 2017, apenas 23 condenações foram proferidas pela CICDR – o equivalente a 2%.

O que define a lei?

Publicada em Diário da República a 23 de Agosto de 2017, a nova lei pune actos de "discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem" com multas até mais de 8500 euros – se cometidos por pessoas colectivas – e até mais de 4200 – se cometidos por um individuo.

Entre o que é considerado discriminação está a recusa de fornecimento de bens ou serviços à disposição do público, proibir a entrada de alguém num estabelecimento devido à origem étnica ou recusar o arrendamento de uma casa.

De acordo com o relatório anual referente ao ano passado, a CICDR refere que que o número de denúncias não representa o universo real da problemática.

A maioria das situações de discriminação reportadas no relatório ocorreu no comércio (20%), na Internet ou nas redes sociais (12%), no trabalho (11%), em serviços públicos e nos media (7% cada), na vida social privada (6%), no contacto com forças de segurança (5%), ou nos transportes públicos e juntas de freguesia ou autarquias (4% em cada).