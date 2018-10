O presidente do Marítimo foi a única pessoa condenada este ano por discriminação racial. No entanto as queixas apresentadas duplicaram em 2018.

A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) é a entidade responsável por analisar acusações de racismo. Em 2018 considerou que declarações feitas pelo presidente do clube de futebol Marítimo, Carlos Pereira, em que se referia a "negócios de ciganos" foram racistas. E foi a única pessoa a ser condenada por discriminação racial este ano. Mas as queixas duplicaram.

As declarações em causa foram proferidas relativamente a um negócio com o então presidente do Sporting Bruno de Carvalho, em Abril de 2017: "Bruno de Carvalho era, dos três presidentes, aquele que não me conhecia bem, como é lógico, mas penso que hoje já me conhece o suficiente e - já conversámos sobre isso - para saber que o negócio, quando se faz, não é como o negócio do cigano: faz-se. Há uma verba, há compromissos que têm de ser assumidos", dando a entender que pessoas da etnia cigana eram desonestas.

A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial considerou que a afirmação de Carlos Pereira corresponde a uma "prática discriminatória negligente que consistiu em declarações proferidas publicamente que relacionam a comunidade cigana a comportamentos negativos e censuráveis fomentando estereótipos", aplicando-lhe uma coima de 278,50 euros. A Comissão não confirmou ao Diário de Notícias se a coima foi efectivamente paga.

São raras as condenações em Portugal por descriminação racial. Em 2017 e 2016 não passou de dois casos e em 2015 ninguém foi condenado por este crime.

Desde Janeiro já duplicaram as queixas comparativamente ao período homólogo, chegando aos 211.

Pedro Calado, o alto-comissário para as migrações que preside à Comissão, considera que uma das causas para este baixo número de condenações pode estar relacionado com o facto dos os processos de contra-ordenação deste ano ainda não terem sido analisados.

"É uma das poucas condenações por discriminação racial face às queixas que apresentamos, mais de 40 por ano", começa por dizer José Falcão, dirigente do SOS Racismo e com presença nas reuniões trimestrais da Comissão, referindo-se à condenação do presidente do Marítimo.