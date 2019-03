Forças "antieuropeistas" externas à União Europeia e o crescimento de movimentos xenófobos são os principais motivos de preocupação das autoridades. Composição do Parlamento Europeu é decidida em maio.

Entre 23 e 26 de maio de 2019, mais de 512 milhões de pessoas de 28 Estados-Membros vão escolher os 751 deputados do Parlamento Europeu. Um ato eleitoral que está a preocupar Bruxelas e as autoridades de muitos países, por receio da influência de forças exteriores, mas também devido ao crescimento de movimentos de extrema-direita. Em Portugal, as autoridades estão a monitorizar grupos que pretendem unir-se de maneira a estarem representados nas Europeias.

Um jantar realizado este sábado, em Sintra, entre o novo líder da extrema-direita portuguesa, João Martins, e o cabeça-de-lista do PNR às Europeias, João Patrocínio, terá servido para debater, segundo o Diário de Notícias, a possibilidade de integrar o nacionalista mas listas do Partido Nacional Renovador.

De acordo com a mesma fonte, a Polícia Judiciária, a PSP e a secreta portuguesa registaram, no último ano, um aumento da atividade da extrema-direita, com elementos ligados aos chamados "fascistas do terceiro milénio", e um novo detalhe: a tentativa de organizações mais recentes, como os Portugueses Primeiro e o Escudo Identitário, de criarem uma frente comum e poder participar em atos eleitorais. O PNR seria uma espécie de "abrigo" por ser o único registado como partido. O DN assegura que, neste caso, a ideia é que João Martins, condenado a 17 anos de prisão pelo homicídio de Alcindo Monteiro, seja o número três da lista de Patrocínio.

"A extrema-direita nunca teve o hábito de cooperar entre si, mas agora tudo parece estar a mudar? - ?pelo menos para parte dela. Partido Nacional Renovador, a Associação Portugueses Primeiro e o Escudo Identitário estão a colaborar, organizando eventos em conjunto. As relações pessoais, de camaradagem e de confiança estabelecidas ao longo dos últimos anos são a cola que os une e permite trabalhar sem sectarismos entre si", diz o Observatório Antifascista, plataforma que tem como objetivo "acompanhar os mais recentes desenvolvimentos no campo da extrema-direita tanto em Portugal como no resto do Mundo". Define-se ainda como "um projeto de independente de partidos políticos e forças económicas".

Ao Diário de Notícias, uma fonte policial explicou que "se, no passado, estes grupos assumiam discursos declaradamente racistas e xenófobos, nos últimos tempos a narrativa é de aclamação da história e da identidade portuguesas". "O resultado é que há muita gente, que antes refutava o discurso fascista, que se começou a aproximar. Mas na essência são a mesma coisa e não perderam os ideais racistas e xenófobos".

Tusk pede que os "que se preocupam com a Europa" cooperem

Em Bruxelas, os alertas desta terça-feira centraram-se no combate a forças externas consideradas "antieuropeias" e que pretendem influenciar o resultado das eleições de maio, como já o fizeram na campanha do Brexit e em outras eleições nacionais.

"Existem forças externas antieuropeias que procuram – abertamente ou secretamente – influenciar as escolhas democráticas dos europeus, como aconteceu com o Brexit e com um determinado número de campanhas eleitorais na Europa. E o mesmo pode acontecer nas eleições europeias de maio", alertou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Após receber o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, o dirigente europeu apelou à cooperação estreita de "todos aqueles que se preocupam com a Europa" durante e depois das eleições.

O político referiu-se ainda ao manifesto escrito pelo presidente francês e publicado em jornais dos 28 Estados-membros na noite de segunda-feira, declarando que partilha a forma de pensar de Emmanuel Macron.

Sem nunca nomear a Rússia, o presidente francês revelou-se preocupado com as ingerências externas nas democracias europeias e, nesse sentido, propôs "proibir o financiamento de partidos políticos europeus por poderes estrangeiros".

"Não permitam que partidos políticos que são financiados por forças externas, hostis à Europa, decidam as prioridades da União Europeia e da nova liderança das instituições europeias", instou Donald Tusk.

A preocupação quanto à ingerência de forças externas, nomeadamente da Rússia, nas próximas eleições europeias levou a Comissão Europeia a projetar um plano de ação, apresentado em dezembro, contra a desinformação em linha.