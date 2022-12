Natal: Norte e Algarve são as únicas regiões com todas as maternidades em pleno

A região Norte e o Algarve vão manter a totalidade dos blocos de parto a funcionar no Natal, todas as outras regiões têm constrangimentos e em Lisboa e Vale do Tejo haverá partilha de recursos e fechos alternados.







De acordo com a informação divulgada esta quinta-feira pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), os 13 blocos de partos da região Norte estarão a funcionar de forma ininterrupta de 23 e 25 de dezembro, o mesmo acontecendo com os dois blocos de partos do Algarve.No Centro, encerra o bloco do Hospital Sousa Martins (ULS Guarda) das 19:00 de dia 24 às 09:00 de dia 25 e, no Alentejo, os condicionamentos serão em Beja (ULS Baixo Alentejo), que estará encerrada das 08:00 de dia 25 até às 08:00 de dia 26.A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é aquela em que há mais condicionamentos, com diversos centros hospitalares a partilharem recursos para conseguirem manter pelo menos um bloco de partos na sua área de influência.Assim, o Centro Hospitalar do Oeste, o Centro Hospitalar do Médio Tejo e o Hospital Distrital de Santarém vão partilhar recursos para garantir o acesso a pelo menos um Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia na sua área de influência.No Centro Hospitalar do Oeste, o bloco das Caldas da Rainha encerra das 08:00 de dia 23 às 08:00 de dia 26, no Médio Tejo será Abrantes a fechar das 08:00 de dia 24 às 08:00 de 25 e em Santarém estará fechado o serviço das 08:00 do dia de Natal até às 08:00 de dia 26.Ainda em Lisboa e Vale do Tejo, o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, o Hospital Garcia de Horta e o Centro Hospitalar de Setúbal também vão partilhar recursos, garantindo o acesso a pelo menos dois Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia na sua área de influência. O que está previsto é que encerre o serviço no Hospital São Bernardo (Setúbal) das 08:00 de dia 23 até às 08:00 de dia 26.Segundo a informação divulgada esta quinta-feira, e publicada na imprensa, também o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e os hospitais Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), Beatriz Ângelo (Loures), o de Vila Franca de Xira e o de Cascais vão trabalhar em rede, partilhando recursos para garantir o acesso a, pelo menos, quatro Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e aos Serviços/Unidades de Neonatologia na sua área de influência.Com esta partilha de recursos, está previsto o encerramento da maternidade de Vila Franca de Xira, entre as 08:00 de dia 23 e as 08:00 de dia 26, e dos blocos dos hospitais São Francisco Xavier e Professor Doutor Fernando Fonseca, entre as 20:00 de dia 23 e as 08:00 de dia 26.No comunicado, a direção executiva do SNS reitera a importância de, antes do recurso a unidades de saúde, os utentes contactarem previamente o SNS 24 (808 24 24 24) e, em situações de emergência, o 112.As alterações são justificadas pelas contingências à plenitude de funcionamento da rede de maternidades identificadas no período de Natal e Ano Novo.A resposta articulada foi organizada "de acordo com as recomendações da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos", acrescenta a nota.A informação hoje publicada nos jornais indica ainda que no dia 24 estarão abertos 221 centros de saúde (horários podem ser consultados no portal do SNS) e no dia de Natal estarão abertos 180.Quanto ao período do Ano Novo, a resposta articulada das maternidades ainda está a ser ultimada, pelo que a informação das unidades que estarão encerradas será divulgada durante a próxima semana.