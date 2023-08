Ex-chefe de Missão Adjunta da Embaixada de Portugal no Uruguai considerou ter sido ultrapassada no processo de colocação extraordinária de 2023 por colegas "menos experientes e qualificados".

A colocação de funcionários diplomáticos nas diversas embaixadas portuguesas pelo mundo decidida no concurso de colocação externa encontra-se, durante tempo indeterminado, suspensa. Tudo porque uma trabalhadora avançou para a Justiça por considerar ter sido ultrapassada no concurso de forma injusta, e ter acabado nos serviços internos do MNE aos quais não tinha concorrido.