“Não é desta que eu morro”: Presidente da República já teve alta

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teve alta médica esta quarta-feira, após ter desmaiado quando estava na Faculdade de Ciências e Tecnologia, na Caparica. O chefe de Estado foi transportado numa ambulância dos bombeiros da Trafaria para o Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.







Marcelo Rebelo de Sousa

"A tensão estava muito baixa", explicou Marcelo Rebelo de Sousa à saída do Hospital Santa Cruz. "Comecei a ter os sintomas que tive em Braga, uma quebra de tensão repentina. Afastei-me do grupo e tentei fazer o que fiz em Braga", disse o Presidente da República, que adiantou que não conseguiu chegar ao edifício sem desmaiar.Durante as declarações feitas à saída do hospital, Marcelo falou ainda do telefonema de António Costa. "Dou-lhe uma tristeza, não é desta que eu morro", disse Marcelo Rebelo de Sousa quando atendeu o telefone ao primeiro-ministro.O chefe de Estado disse que não ficou no hospital durante a noite porque as análises "foram claramente positivas" e não deixaram dúvidas, acrescentando: "Sinto-me bem".O Presidente da República informou ainda que levava consigo um aparelho para registar a evolução da sua tensão arterial até quinta-feira e que lhe foi recomendado que beba mais água.Marcelo Rebelo de Sousa chegou ao Hospital de Santa Cruz por volta das 16:00 e teve alta às 20:00.

