Red Hot Chili Peppers e The Black Keys em destaque hoje no Alive

Os Red Hot Chili Peppers e os The Black Keys são os grandes destaques de hoje no festival Alive, que decorre até sábado no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, e cujo cartaz inclui mais de cem artistas.







Red Hot Chili Peppers Reuters

Na edição deste ano, a 15.ª, não haverá grandes alterações no recinto, visando, segundo o promotor Álvaro Covões, "tentar manter os serviços principais nas mesmas localizações", para que o público habitual do festival saiba onde fica cada espaço.Assim, as atuações voltam a dividir-se entre os sete palcos espalhados pelo recinto, entre os quais um coreto, dedicado à música nacional, e um palco onde irão atuar apenas humoristas.Com a lotação praticamente esgotada -- só há bilhetes disponíveis para sábado, o destaque no primeiro dia vai para os Red Hot Chili Peppers e os The Black Keys, que se apresentam no palco principal, onde irão atuar ainda os Puscifer e os The Driver Era.Jacob Collier, Men I Trust, Spoon, Ibibio Sound Machine, Nídia, Throes + The Shine, Homem em Catarse, Club Makumba, Ana Lua Caiano e Beatriz Felício estão entre os artistas e bandas que irão dar música aos milhares de espectadores esperados.A organização conta com "165 mil pessoas" nos três dias de festival, 55 mil por dia, porque "só há bilhetes para sábado, mas está quase a esgotar", afirmou Álvaro Covões na quarta-feira, numa visita ao recinto.A grande novidade este ano é a recolha de lixo orgânico para compostagem, seguindo o programa que a Câmara Municipal de Oeiras já está a iniciar a nível doméstico.Além disso, o coreto está localizado numa "zona muito maior, com mais esplanadas", virado de costas para o rio, e volta a haver uma zona para grávidas.Por causa do festival, a Câmara de Oeiras anunciou condicionamentos de trânsito, entre hoje e sábado, nas vias de acesso e em redor ao Passeio Marítimo de Algés.Durante todos os dias do festival, entre as 23:30 e as 05:00 da madrugada seguinte, é interrompida a circulação na CRIL/IC17, na via descendente, entre o nó de Miraflores e a Rotunda junto à Avenida Brasília.São também esperados "constrangimentos na circulação rodoviária", de quinta-feira a sábado, a partir das 15:00, na Avenida Brasília e na Avenida Marginal, entre Algés e o Alto da Boa Viagem, o viaduto CRIL/IC17, em Algés, e a Praça D. Manuel I.Como alternativa, a Câmara de Oeiras sugere que seja "privilegiada a circulação pela A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem".A organização do NOS Alive recomenda ao público que "olhe para o calendário e se organize". "Venham cedo porque vale a pena", desafiou Álvaro Covões.Os horários dos concertos, bem como outras informações sobre o festival, estão disponíveis 'online' em www.nosalive.com.