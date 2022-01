PS perde controlo de certificados em mega comício de Lisboa  

Comício do PS em Lisboa

21h16, dia 27 de janeiro de 2022. Chegando cerca de quinze minutos atrasada ao comício do PS em Lisboa, no Pavilhão Carlos Lopes, afica mais descansada quando vê largas dezenas de pessoas ainda à porta a conversar. À porta, a fila cobria toda a escadaria da entrada e, apertados uns contra os outros, íamos lentamente entrando. Ainda anão tinha passado a porta principal e começaram as primeiras notas de "Nessun Dorma", ária de Puccini usada como hino desta campanha eleitoral – era sinal da chegada de António Costa ao recinto. De repente, a situação piorou: quem estava fora do recinto decidiu juntar-se à (já congestionada) fila, que por sua vez apressou o passo para entrar. Aentrou sem qualquer verificação do certificado digital, algo que não aconteceu em comícios passados do PS nestas legislativas, mais rigorosos nestas medidas de prevenção de contágio à covid-19. Nem parece que o primeiro-ministro António Costa viria a dizer horas mais tarde que "é preciso virar a página da pandemia". Fonte oficial do Rato, questionada pela, chegou a justificar a desorganização.Sem certificado verificado à entrada, juntámo-nos aos milhares de militantes, naquele que foi um dos maiores ajuntamentos em ações socialista nestas legislativas, senão o maior. O Pavilhão Carlos Lopes tem capacidade para 1.200 lugares sentados, embora largas dezenas de socialistas tenham ficado de pé pela escassez de lugares sentados. Uma coisa é certa: havia quórum para tornar o comício de Lisboa num dos pontos altos da campanha eleitoral inteira. Perante pesos pesados do PS, desde históricos como Manuel Alegre até dezenas de membros do Executivo, o primeiro-ministro fez psicologia invertida: ao invés de fazer apelo ao voto útil, condenou o voto arriscado. Ou como Costa afirmou, "o voto aventureiro".