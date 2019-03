Desde o início deste ano foram já detidas 126 pessoas por suspeitas de crimes de violência doméstica. Segundo dados da GNR, PSP e PJ, avançados pelo Público, os números equivalem a mais de duas detenções por dia. Só na quinta-feira, as autoridades portuguesas emitiram quatro comunicados sobre novos casos de violência doméstica.





De facto, até ao momento estes equipamentos só foram atribuídos a queixosos deste tipo de crime, divulga a mesma fonte à SÁBADO. Esta semana, por exemplo, uma mulher a cujo agressor foi retirada a pulseira eletrónica tem agora um botão de pânico, depois do juiz Neto de Moura ter considerado que o acusado não necessitava dessa medida punitiva. A atribuição do botão de pânico só surgiu depois de o caso voltar à justiça através de notícias públicas e por iniciativa do advogado da portuguesa e do Ministério Público.

Neste caso particular, foi o Tribunal da Relação do Porto que autorizou a aplicação do equipamento, seguindo o protocolo legal. "Após a comunicação do despacho à Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), entidade coordenadora desta medida, é solicitado à Cruz Vermelha Portuguesa (entidade que fornece os equipamentos e o call center de apoio) que envie o equipamento para o ponto focal da vítima: esquadra (PSP) ou posto (GNR) da área de residência da vítima. Na posse do equipamento as Forças de Segurança entram em contacto com a vítima para realizar a entrega do equipamento", explica Rita Pereira.

No entanto, o equipamento só fica com a vítima durante um período "não superior a seis meses", salvo se "circunstâncias excecionais impuserem a sua prorrogação", acrescenta a representante da CIG. Para esta medida entrar em efeito, é necessário haver uma avaliação de risco à vítima de violência doméstica e que é "com base nesta avaliação de risco que são propostas medidas ao Ministério Público/ Tribunal, que despacha de acordo com a ponderação efetuada".

Em declarações à SÁBADO, Pereira lembra que a decisão de ter um botão de pânico "só pode ser tomada após a vítima prestar o seu consentimento livre e esclarecido. Nenhuma vítima de violência doméstica é obrigada a usar um equipamento de proteção por teleassistência contra a sua vontade".