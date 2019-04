Comarca de Lisboa registou um aumento de 50% das queixas entre janeiro e março de 2019. Relatório de segurança de 2018 indica que 67% destes casos terminam arquivados.

Nos primeiros três meses de 2019, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) recebeu 3.487 novos processos por violência doméstica – quase 30% mais inquéritos do que no mesmo período do ano passado.

De acordo com dados da PGDL a que a TSF teve acesso, a zona onde houve aumento maior de queixas foi em Lisboa, com mais 50,5% de queixas e a Madeira, com 50,7%. As comarcas de Lisboa Oriental, Açores e Lisboa Norte também registaram subidas mas menos acentuadas – 25,7%, 5,2% e 4,4%, respetivamente.

Esta é uma tendência que contradiz o Relatório Anual de Segurança de 2018, que indicava que tinham diminuído os casos de violência doméstica abertos – eram mais de 26 mil no ano passado, menos 0,9% que em 2017.

Enquanto isso, indica a TSF, as acusações desceram 0,7% e os arquivamentos sofreram uma descida mais acentuada (10,8%) entre janeiro e março deste ano. De acordo com dados estatísticos publicados pela comarca de Lisboa sobre os processos por violência doméstica entre 2016 e 2018, apenas uma percentagem entre os 13 e os 16% terminava com uma acusação, significando que 84 a 87% dos casos eram arquivados. O RASI de 2018 indicava que mais de dois terços (67%) de inquéritos por violência doméstica terminavam sem acusação.

A mesma tendência foi revelada pelo Ministério Público, que revelou dados sobre o distrito judicial de Lisboa, indicando que, no primeiro semestre de 2017, apenas 960 dos quase seis mil inquéritos na PGDL ainda poderiam ir a julgamento.