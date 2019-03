No ano passado, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) identificou 9.344 vítimas de violência, um aumento de 1,8% face a 2017. Sem contrariar a tendência de anos anteriores, a maioria (82,5%) das vítimas é do sexo feminino. A APAV apoiou assim 5.173 mulheres adultas em 2018, o que se traduz, em média, a 14 mulheres por dia a sofrerem atos de violência.





Mulher, entre 25 e 54 anos, casada ou solteira e empregada. É este o perfil geral das vítimas, tendo em conta que 82,5% são mulheres com idades entre os 25 e os 54 anos (39,8%), casadas (27,7%) ou solteiras (25,1%) e estão empregadas (32,6%), revela a APAV. Em 23,6% dos casos, os maridos são os autores do crime.

Segundo as estatísticas da organização, presentes no relatório anual de 2018 divulgado esta terça-feira, o número de mulheres vítimas de violência é superior ao de homens em todas as faixas etárias. Das vítimas adultas, 85,7% são mulheres – mais de 32% casadas. Das crianças e jovens, 66.7% são do sexo feminino – com uma idade média de 11 anos e estudantes (80,2%). Entre as vítimas idosas, 76,5% são mulheres – mais de 70% reformadas.



A SÁBADO contactou a APAV para saber as idades exatas das faixas etárias, aguardando resposta.

Além de ter identificado mais de nove mil vítimas, a APAV registou ainda 9.665 autores de crimes – dos quais mais de 80% são do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 35 e os 54 anos (21,4%).

Menos de 50% dos casos de vitimação continuada chegaram às autoridades

De acordo com o relatório, durante o ano passado, em 76% dos casos as agressões contra uma pessoa foram continuadas. Em 14,4% dos casos, tiveram uma duração entre dois e seis anos, sendo que o local onde mais crimes ocorreram foi na casa onde coabitam agressor e vítima (51,3%).



Segundo a APAV, apenas 47,8% das pessoas que foram sujeitas a agressões contínuas formalizaram queixa ou denúncia junto das entidades policiais.



Queixas chegam por carta e até por fax

Dados presentes no relatório da APAV revelam que 95 denúncias de violência foram feitas por carta e quatro por fax. Além das queixas realizadas por chamada telefónica (7.970) ou presencialmente (4.726), as denúncias através das redes sociais aumentaram (244).



Em mais de 69% dos casos são as próprias vítimas a fazer a denúncia. Mais de 8% é realizada por amigos/conhecidos e 20,3% por familiares.



Em 772 dos casos de violência, a vítima é filho/a do agressor, em 697 dos casos é pai/mãe do autor do crime, em 1.237 é companheiro/a, em 2.203 cônjuge e em 919 ex-companheiro/a.

Durante o ano passado, no âmbito da formação e da sensibilização e prevenção da violência, a APAV realizou 1.100 atividades formativas que abrangeram 26.238 participantes. As zonas do País onde mais vítimas foram apoiadas foram Lisboa (563), Cascais (299), Braga (298), Porto (291), Sintra (281) e Vila Nova de Gaia (225).