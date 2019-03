Agressora foi apanhada pela PSP a desferir uma chapada na cara da sua vítima, em Carnide, Lisboa.

A PSP deteve no passado domingo, dia 24 de março, uma mulher de 19 anos pela suspeita da prática do crime de violência doméstica. Em comunicado, a PSP detalha que "a suspeita foi detida em flagrante delito pelos polícias da PSP que ao circular na via pública visualizaram o casal em discussão e, a agora detida, a desferir uma chapada na vítima".



A vítima apresentava ferimentos "na face, pescoço e peito". O incidente ocorreu em Carnide, Lisboa.



Após a detenção a suspeita foi presente a interrogatório judicial e foi-lhe atribuída a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.