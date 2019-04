O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve na passada quinta-feira, 11 de abril, um homem por suspeitas da pratica do crime de violência doméstica. O suspeito, de 59 anos, foi apanhado pelas autoridades a sufocar a companheira. Após ser presente a tribunal, foi condenado a apresentações semanais.

Alertada para uma situação de agressões entre um casal no interior de uma residência, na Estrela, a polícia deslocou-se ao local e verificou, "através de uma janela, o homem a sufocar a mulher (companheira) com ambas as mãos, enquanto a mesma gritava desesperada por socorro", refere a PSP em comunicado enviado Às redações. "De imediato os polícias cessaram aquela agressão, socorrendo a vitima e procedendo à detenção do homem", prossegue a nota.