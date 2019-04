"Sofri de violência doméstica e, na minha família, várias pessoas sofreram. Estou convosco, estou entre vós", disse a atriz de 53 anos.

A atriz Alexandra Lencastre revelou, este domingo, que já foi vítima de violência doméstica.



Estrela em novelas como "A Única Mulher", "Ninguém Como Tu" e "Tempo de Viver", a atriz de 53 anos partilhou um vídeo no Instagram no qual demonstra apoio pelas mulheres que caminharam na Marcha Silenciosa Contra a Violência Doméstica, realizada este domingo em Setúbal.



"Têm todo o meu apoio! Eu sofri de violência doméstica e, na minha família, várias pessoas sofreram. Estou convosco, estou entre vós. Coragem!", disse aos seus seguidores.



Alexandra Lencastre casou por duas vezes, uma com o actor Virgílio Castelo e outra com o produtor de televisão holandês Piet-Hein Bakker.