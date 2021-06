MP diz que 'tribunal não valorou a crueldade' dos inspetores do SEF

Dois inspetores foram condenados a 9 anos de prisão pela morte de Ihor Homeniuk nas instalações do SEF, no aeroporto de Lisboa. Em causa o crime de ofensa à integridade física grave qualificada, agravada pelo resultado.

O Ministério Público (MP) apresentou recurso à decisão do tribunal de primeira instância que condenou dois inspetores do SEF no caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk a 9 anos de prisão pela prática de um crime de ofensa à integridade física grave qualificada, agravada pelo resultado.