PJ investiga encobrimento da morte de Ihor Homeniuk

A Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) estão a investigar a atuação dos seguranças e dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que estiveram em funções no aeroporto na data da morte de Ihor Homeniuk. Neste inquérito, aberto em 2020, na sequência de uma certidão extraída do processo no qual Duarte Laja, Bruno Sousa e Luís Silva foram acusados pelo homicídio do cidadão ucraniano, as autoridades querem perceber se foram cometidos os crimes de omissão de auxílio, tortura ou tratamentos desumanos e ainda o de encobrimento.



De acordo com as várias fontes judiciais contactadas pela SÁBADO, serão alvo deste inquérito crime todos os inspetores do SEF que tiveram contacto com Ihor Homeniuk bem como os elementos da empresa de segurança então ao serviço no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no Aeroporto de Lisboa. Nomeadamente aqueles que entraram na sala onde Ihor Homeniuk esteve algemado e amarrado com fita adesiva durante várias horas antes de morrer. "Será preciso ver se houve dolo, ou seja se as pessoas sabiam que o homem podia morrer estando como estava", precisa uma fonte ligada à investigação.



Entre os investigadores existe a convicção de que entre os três crimes em causa o mais difícil de provar será o de uma eventual tentativa de encobrimento por parte da hierarquia do SEF ao que ocorreu no aeroporto. Ihor Homeniuk morreu a 12 de março de 2020. Mas só no final desse mês, após a detenção dos três inspetores por suspeitas de homicídio, foram demitidos o diretor e o subdiretor da Direção de Fronteiras do SEF. Já a então diretora nacional do SEF, Cristina Gatões, viria a pedir a demissão do cargo na sequência do caso, mas apenas a 9 de dezembro de 2020.