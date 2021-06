Lisboa ficou a 91 casos de recuar no desconfinamento esta semana

Portugal tem 40 concelhos com incidência acima do limite de 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas. Trata-se de quase o dobro dos concelhos com valor acima de 120 dos registados na passada sexta-feira - eram 22 na última semana. Entre estes estão 10 concelhos que estão recuados no desconfinamento, incluindo o município de Lisboa, que teria recuado ainda mais se tivesse registado mais 91 casos na passada semana.





Lisboa ficou a 91 casos de recuar esta semana