As mais lidas

Ex-diretor de fronteiras do SEF expulso da função pública

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) propôs a expulsão de António Sérgio Henriques, ex-diretor de fronteiras do SEF, da função pública e o Ministério da Administração Interna deu luz verde. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo jornal Público.

Em maio do ano passado, o então diretor de fronteiras do SEF foi demitido pelo MAI das suas funções, na sequência da morte Ihor Homenyuk, o homem ucraniano que morreu em março de 2020, no aeroporto de Lisboa.

Segundo o Público, o relatório de ocorrência refere que António Sérgio Henriques omitiu deliberadamente informações sobre a morte de Ihor Homenyuk, permitindo assim encobrir o crime.