Por aquilo que se sabe até agora, nos processos da câmara, Fernando Medina pode, eventualmente, nunca vir a ser constituído arguido, quanto mais pronunciado e julgado. Coisa diferente poderá ser a situação de outros membros do Governo, mas também de dirigentes do PSD.

Tutti-Frutti, a fruta do Bloco Central

O que é previsível, há demasiado tempo, está a acontecer todos os dias e a causar profunda erosão no sistema político, na credibilidade dos seus atores e nas instituições. Não apenas no PS e no Governo.