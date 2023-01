Detido presidente da câmara de Espinho. É suspeito de corrupção

Cinco pessoas foram detidas no âmbito de uma investigação da Polícia Judiciária por crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poderes e tráfico de influências. Segundo o Correio da Manhã, o presidente da câmara de Espinho Adelino Reis, eleito pelo PS, é um dos detidos.





"Foram executadas cerca de duas dezenas de buscas, domiciliárias e não domiciliárias, que visaram os serviços de uma autarquia local, residências de funcionários da autarquia e diversas empresas sedeadas nos concelhos de Espinho e Porto, tendo-se procedido à detenção de cinco pessoas", indica o comunicado. Entre os detidos, encontra-se "um titular de cargo político, um funcionário da autarquia e três empresários".De acordo com o comunicado da PJ, "a investigação versa sobre projetos imobiliários e respetivo licenciamento, respeitantes a edifícios multifamiliares e unidades hoteleiras, envolvendo interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos".O Correio da Manhã adianta que as buscas se deveram a queixas e denúncias de licenciamentos, feitos pela autarquia, desde 2018. Suspeita-se de "ligações ilícitas entre um gabinete de arquitetos, um arquiteto e a própria câmara de Espinho".A operação contou com magistrados do DIAP Regional do Porto, bem como investigadores e peritos financeiros da Diretoria do Norte e peritos informáticos de várias estruturas da Polícia Judiciária.Os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.