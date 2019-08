O presidente do PSD, Rui Rio , acusou, esta sexta-feira, o Governo de ter "montado um circo mediático" em torno da greve dos motoristas e apelou ao Executivo para que seja um "árbitro a sério" nas negociações."O PSD sempre disse que este conflito só pode ter uma solução e essa solução é justamente a mesa das negociações, como nós estamos num conflito entre privados e não num conflito no setor público, o Governo aqui tinha a obrigação de se portar como um mediador, ou seja, de ser um árbitro nesta questão", disse Rui Rio em conferência de imprensa, na sede do Porto.Mas, na opinião do social-democrata, o Governo de António Costa optou por fazer exatamente o contrário, por não ser "equidistante", montando um "circo mediático" e colocando-se num dos "lados da barricada"."Dizia que mediava, mas ao mesmo tempo ia semeando o alarmismo na sociedade", apontou."O PSD apela à boa fé de ambas as partes, quer dos sindicatos, quer da entidade patronal, e apela à isenção do Governo de modo a que possa ser um árbitro a sério, numa matéria que precisa de um árbitro", declarou Rui Rio.Dando exemplo do "alarmismo" que considerou que foi semeado pelo Governo, o líder do PSD salientou que os ministros deram a greve como inevitável e que o Governo recomendou com mais de duas semanas de antecedência que os portugueses começassem a atestar os depósitos. Foi, sublinhou, anunciada a requisição das Forças Armadas e das forças de segurança e foi convocado um "gabinete de crise" para dois dias antes da greve, agitando um "sentimento de revolta" dos portugueses contra os motoristas.Na opinião de Rui Rio, o Governo fez "todo um filme", situação que já tinha acontecido antes das eleições europeias, aquando do "drama que montou" sobre o dossiê dos professores, disse, considerando que a "tática" visou tirar proveitos eleitorais.Mas, com o agudizar do conflito, Rui Rio considerou que o Governo de António Costa percebeu que a sua estratégia estava a falhar e que as pessoas começaram a entender que não era isento e não mediava, decidindo mudar de "tática" e "levantar o circo" ao quarto dia de greve.O presidente do PSD entendeu que, agora, o Governo começou a empenhar-se a sério, a fomentar o diálogo, a ser mais imparcial e a colocar-se mais equidistante dos protagonistas, estando agora no "caminho certo".Caminho esse que, relembrou, o PSD sempre defendeu em posições públicas, quer a 8, 10 ou 14 agosto, para que se adiasse ou suspendesse a greve e se tentasse um acordo.Rui Rio admitiu ainda a possibilidade de o Presidente da República poder intervir no sentido da resolução do conflito laboral, num momento posterior e caso o Governo "não esteja capaz" de fazer o papel de árbitro."E se o senhor primeiro-ministro e o Governo não estiverem capazes de ser árbitros, teremos sempre o recurso ao Presidente da República, que pode ser ele, numa circunstancia a seguir, o árbitro que o Governo não conseguir ser a partir do momento em que está a tentar ser", concluiu.O SNMMP admitiu esta sexta-feira suspender a greve a partir do início de uma reunião de mediação "a ser convocada pelo Governo" e até ao plenário de motoristas marcado para domingo."Porque queremos deixar claro ao país e às partes que sempre estivemos de boa-fé neste processo, anunciamos, desde já, a suspensão temporária da greve a partir da hora de início da reunião a ser convocada pelo Governo, suspensão essa que produzirá os seus efeitos até ao Plenário Nacional de Motoristas de Cargas Perigosas, marcado para o próximo domingo, momento em que os motoristas irão decidir pelo seu futuro", indica o SNMMP em comunicado divulgado hoje.O sindicato explica que "considera que face à nomeação, hoje, de um Mediador da DGERT [Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho] para dar início às negociações com a ANTRAM, entendeu que estão criadas as condições necessárias para todas as partes se sentarem à mesa".Os motoristas têm estado em greve desde segunda-feira (12 de agosto), uma paralisação que começou por ser convocada por dois sindicatos, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), mas o SIMM desconvocou o protesto na quinta-feira à noite.A decisão do SIMM surgiu perto das 23h00, na sequência de uma reunião no Ministério das Infraestruturas, gabinete onde se encontravam também dirigentes da ANTRAM.Esta decisão deixou o SNMMP sozinho no protesto, depois de esta estrutura sindical ter pedido na quinta-feira a mediação do Governo para chegar a um entendimento com a ANTRAM.A greve fora convocada com o objetivo de reivindicar junto da ANTRAM o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.Na segunda-feira, ao final do primeiro dia de greve, o Governo decretou uma requisição civil, parcial e gradual, alegando incumprimento dos serviços mínimos.