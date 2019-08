O primeiro-ministro, António Costa , saudou, esta sexta-feira, as iniciativas para se colocar um fim à greve de motoristas que arrancou no início da semana. Nas declarações aos jornalistas, depois de uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o líder do Executivo elogiou ainda o "civismo" dos portugueses durante a paralisação e recordou: "O País não parou"."Esperemos estar no ponto final desta situação", disse ainda Costa, acrescentando que o Governo sempre se empenhou em "evitar o conflito". O primeiro-ministro apelouAntónio Costa garantiu também que "não existe ninguém detido" devido ao incumprimento da requisição civil, ao contrário do que foi avançado pelo porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, Pardal Henriques , e que depois foi desmentido pela GNR.Os motoristas têm estado em greve desde segunda-feira (12 de agosto), uma paralisação que começou por ser convocada por dois sindicatos, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), mas o SIMM desconvocou o protesto na quinta-feira à noite.A decisão do SIMM surgiu perto das 23h00, na sequência de uma reunião no Ministério das Infraestruturas, gabinete onde se encontravam também dirigentes da ANTRAM.Esta decisão deixou o SNMMP sozinho no protesto, depois de esta estrutura sindical ter pedido na quinta-feira a mediação do Governo para chegar a um entendimento com a ANTRAM.A greve fora convocada com o objetivo de reivindicar junto da ANTRAM o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.Na segunda-feira, ao final do primeiro dia de greve, o Governo decretou uma requisição civil, parcial e gradual, alegando incumprimento dos serviços mínimos.