Morreu o organizador do Festival Boom Alfredo Vasconcelos

Morreu esta terça-feira, aos 58 anos, vítima de cancro, Alfredo Vasconcelos, um dos dinamizadores do Boom Festival, confirmou à agência Lusa fonte oficial.







Alfredo Vasconcelos

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Alfredo Vasconcelos era, desde 2004, um dos quatro sócios da Good Mood, empresa detentora do capital social das atividades relacionadas com o Boom, festival bienal que se realiza em Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.Em declarações à agência Lusa, fonte da organização do festival salientou ter morrido "um grande amigo"."O Alfredo era um incentivador permanente. Atento e disponível, fez sempre questão de levar um pouco mais longe a relação com Idanha e a região, um compromisso com as raízes", é referido na nota de imprensa aobre a morte deste promotor do festival.Fonte oficial do Boom Festival acrescentou que Alfredo Vasconcelos viveu com a equipa "20 anos de grande intensidade e alegria".O empresário encontrava-se doente há alguns anos, mas esteve "muito ativo e muito participativo" na edição do ano passado que juntou na vila raiana 39 mil pessoas provenientes de 178 países e 1.128 artistas.A Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, na rede social Facebook, lamentou a morte de Alfredo Vasconcelos, que considera "uma perda irreparável para a região Centro de Portugal", por ter sido "um visionário".O organismo destacou a importância do Boom Festival "pela sua abordagem sustentável e pelo impacto positivo que exerce no território e na vida dos seus habitantes", e enalteceu o papel do administrador, que se entregou ao evento "de corpo e alma e com grande generosidade"."O seu empenho elevou Idanha-a-Nova ao estatuto de referência no panorama dos festivais de música internacionais. O Boom é hoje um festival reconhecido em todo o mundo", vincou o Turismo do Centro, na mesma nota.Alfredo Vasconcelos morreu esta terça-feira por volta das 08h00.A Good Mood deverá manter-se no futuro com uma estrutura de quatro acionistas.