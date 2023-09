Filipa Melo Vasconcelos: 'Em Portugal, os níveis de segurança dos alimentos são extremamente elevados'

Portugal participa na terceira edição da campanha #EUChooseSafeFood, organizada pela Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) e pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). A campanha que tem como temas a higiene alimentar, contaminantes alimentares, alergénios e desperdício alimentar termina no final de setembro e está a decorrer em Portugal, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Chéquia, Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, Polónia, Roménia, Eslováquia, Eslovénia e Macedónia do Norte. Em entrevista à SÁBADO, Filipa Melo Vasconcelos sublinha a importância de aliar a segurança alimentar à redução do desperdício, alertando: "Há um enorme desperdício alimentar por má estiva e armazenamento de alimentos".