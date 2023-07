Reportagem pela Beira Baixa. O que conta é o interior

O primeiro poiso é no concelho de Penamacor, a três horas e pouco de carro de Lisboa e do Porto. A tipologia da paisagem vai mudando à velocidade dos quilómetros percorridos. Perde e ganha verde, a rocha conquista espaço, há mata densa e bosque, vales e curvas, até que se começa a vislumbrar a serra da Malcata, famosa pelo lince ibérico, reconhecida pela biodiversidade ao longo de todo o ano.



Natureza em estado puro talvez seja o cliché que melhor se adapta ao que se vai vendo. E é nas cercanias desta Reserva Natural que, a oito quilómetros do centro de Penamacor e esgotando já a quota de frases feitas, se entra num pequeno paraíso.



É a melhor forma de descrever os 20 hectares que são a casa de Anabela Martins e Rui Marcelo. Moinho do Maneio, assim se chama este conjunto de casas, bosque, ribeira, produtos da terra, simpatia e generosidade.